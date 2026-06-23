Τεράστια οικονομική ζημιά, που φαίνεται να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, προκάλεσε στον ΔΕΔΔΗΕ η δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης. Για την εξάρθρωσή της βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (23/06), στη Θεσσαλονίκη, ευρεία επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Παρεμβάσεις σε μετρητές σε όλη την Ελλάδα

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις και προέβαιναν σε παράνομες παρεμβάσεις σε ρολόγια και μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στη συμπρωτεύουσα, καθώς εντοπίστηκαν ρευματοκλοπές σε επιχειρήσεις και οικίες στις εξής περιοχές:

Αττική

Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία

Πελοπόννησο

Πάνω από 100 κατηγορούμενοι και 3 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών βασικών μελών της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα.

Για την υπόθεση αναμένεται επίσημη παρουσίαση και νεότερη αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία εντός των επόμενων ωρών.

Διαβάστε επίσης:

Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, νοσηλεύεται η αδελφή του

Πάτρα: Νεαρή κατέρρευσε στον δρόμο στο κέντρο της πόλης

Κτηνωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέταξαν κουτάβια σε φρεάτιο – Τρία πέθαναν, τέσσερα δίνουν μάχη για τη ζωή τους