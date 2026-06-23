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Τεράστια οικονομική ζημιά, που φαίνεται να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, προκάλεσε στον ΔΕΔΔΗΕ η δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης. Για την εξάρθρωσή της βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (23/06), στη Θεσσαλονίκη, ευρεία επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις και προέβαιναν σε παράνομες παρεμβάσεις σε ρολόγια και μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ.
Η δράση τους δεν περιοριζόταν στη συμπρωτεύουσα, καθώς εντοπίστηκαν ρευματοκλοπές σε επιχειρήσεις και οικίες στις εξής περιοχές:
Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών βασικών μελών της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα.
Για την υπόθεση αναμένεται επίσημη παρουσίαση και νεότερη αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία εντός των επόμενων ωρών.
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