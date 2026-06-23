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23.06.2026 12:13

Πάτρα: Νεαρή κατέρρευσε στον δρόμο στο κέντρο της πόλης

23.06.2026 12:13
asthenoforo

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Πάτρας, όταν μία νεαρή κοπέλα κατέρρευσε ξαφνικά στο οδόστρωμα, επί της οδού Κανακάρη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το pelop.gr, σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, την ώρα που στην περιοχή υπήρχε αυξημένη κίνηση από πεζούς, οδηγούς και επαγγελματίες.

Άμεση κινητοποίηση από περαστικούς και καταστηματάρχες

Η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο, με τους περαστικούς και τους ιδιοκτήτες των γύρω καταστημάτων να αντιλαμβάνονται αμέσως τι είχε συμβεί. Έσπευσαν ακαριαία στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να την προστατεύσουν από τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο η κατάστασή της επέβαλλε την άμεση διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Μεταφορά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τη νεαρή γυναίκα και τη μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο για:

  • Προληπτικό ιατρικό έλεγχο
  • Διενέργεια απαραίτητων εξετάσεων
  • Ακριβή διάγνωση των αιτιών που προκάλεσαν την ξαφνική αδιαθεσία της

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