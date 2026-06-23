Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη σε βάθος 28 μέτρων στην Επανομή

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε νάρκη στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, σε βάθος 28 μέτρων.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας (22/6), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 28 μέτρων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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