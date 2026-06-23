search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 10:31

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Γαλλικά

23.06.2026 10:31
panellinies_new

Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.

Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Γαλλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Δείτε τα θέματα στα Γαλλικά:

Λήψη

Πλέον, απομένουν δύο ακόμη ημέρες Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ιταλικά ενώ την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με το μάθημα των Ισπανικών.

Μέχρι σήμερα ανοικτή η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Την ίδια στιγμή, έως και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, θα είναι ανοικτή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν άμεσα με γραπτό μήνυμα τόσο για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Σημειώνεται, ότι για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων του σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω μοναδικού κωδικού ασφαλείας (OTP) που αποστέλλεται με SMS.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε δύσβατο σημείο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγω αγώνων

Κατάκολο: Ήταν νεκρός για μέρες στην αυλή του…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

alfa_romeo_junior_ibrida_q4_42
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η φθηνότερη Alfa Romeo στην Ελλάδα είναι υβριδική με αυτόματο κιβώτιο και 8 χρόνια εγγύηση

PARAVAN_EKLOGES
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο παράδοξο από Interview: Αυτή τη φορά «ξέχασε» να κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

anna aramo kassela adwnis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι τάσεις δείχνουν… δίπολο, η Διαμαντοπούλου και η τύχη του ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση Αβραμόπουλου, το δίδυμο Κασσελάκη - Γεωργιάδη, ο isyriza παίζει μπάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 11:09
madonna-new
ΣΙΝΕΜΑ

Μαντόνα: Ακυρώθηκε η βιογραφική της ταινία – Γιατί τα «έσπασε» με τη Universal Pictures

xania new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλα Λεβεντάκη 

takis_theodorikakos_alimos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης από τον Θεοδωρικάκο στο Νότιο Τομέα: 3.000 άτομα σε συγκέντρωση που έκανε στον Άλιμο

1 / 3