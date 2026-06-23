Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Γαλλικά

Στο μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.

Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Γαλλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

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Πλέον, απομένουν δύο ακόμη ημέρες Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ιταλικά ενώ την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με το μάθημα των Ισπανικών.

Μέχρι σήμερα ανοικτή η πλατφόρμα για τα αποτελέσματα μέσω SMS

Την ίδια στιγμή, έως και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, θα είναι ανοικτή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν άμεσα με γραπτό μήνυμα τόσο για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Σημειώνεται, ότι για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων του σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω μοναδικού κωδικού ασφαλείας (OTP) που αποστέλλεται με SMS.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

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