Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου που έπεσε σε δύσβατο σημείο

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση διάσωσης άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι στο Κέρτεζη του Δήμου Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, ο 60χρονος είχε πάει στην περιοχή για να μαζέψει ρίγανη. Κάποια στιγμή παραπάτησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό. Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να καλέσει στο 112 με αποτέλεσμα τον άμεσο γεωεντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα, κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο, το οποίο, λόγω των συνθηκών (χαμηλή ορατότητα λόγω σκότους και πολύ δύσβατο- γκρεμός), αδυνατούσε να προσεγγίσει το σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας.

Τελικά, οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ολονύχτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, προσέγγισαν τον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

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