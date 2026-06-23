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23.06.2026 08:05

Φωτιά σε εκκλησία στο Ηράκλειο, προκλήθηκαν φθορές στη σκεπή και το εσωτερικό του ναού

23.06.2026 08:05
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Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην πυροσβεστική όταν υπήρξε ενημέρωση για φωτιά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλειές Ηρακλείου.

Στο σημείο έφτασαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ωστόσο από τη φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στη σκεπή και το εσωτερικό του ναού.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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