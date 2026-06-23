Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6) στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:55 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,2 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας αλλά και της Αττικής.
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Διαβάστε επίσης:
Δίκη για Τέμπη: Εξετάζονται σήμερα τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων
Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
Περιστέρι: Ομάδα ανηλίκων με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερογροθιές σκόρπισε τον τρόμο σε πλατεία (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.