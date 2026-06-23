Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/6) στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:55 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,2 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας αλλά και της Αττικής.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

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