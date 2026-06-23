Περιστέρι: Ομάδα ανηλίκων με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερογροθιές σκόρπισε τον τρόμο σε πλατεία (Video)

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 21/6, στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι, όταν περίπου 40 ανήλικοι, οπλισμένοι με μαχαίρια, καδρόνια, σιδερογροθιές και ακόμη και φτυάρια, εμφανίστηκαν στην περιοχή προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η ομάδα των ανηλίκων επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους που βρίσκονταν στην πλατεία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου απειλούσαν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής ότι θα τους σκοτώσουν.

Εντοπίστηκε κουζινομάχαιρο και κροτίδα με καρφιά – Επτά συλλήψεις

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, μία νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα όταν πλησίασε τα μέλη της ομάδας ζητώντας τους να αποχωρήσουν ώστε να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός.

Η ένταση και οι φωνές αναστάτωσαν κατοίκους και διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσω των γύρω δρόμων για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Όπως αναφέρει το Star, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε ελέγχους και βρήκαν αρχικά μία σιδερογροθιά στην κατοχή ανηλίκου. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι κάτω από σταθμευμένο όχημα είχαν κρύψει ένα κουζινομάχαιρο, ένας σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Από τους περίπου 40 ανήλικους που συμμετείχαν στο περιστατικό, συνελήφθησαν επτά άτομα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Πρόκειται για πέντε Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 ετών, καθώς και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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