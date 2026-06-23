search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 01:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 00:21

Περιστέρι: Ομάδα ανηλίκων με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερογροθιές σκόρπισε τον τρόμο σε πλατεία (Video)

23.06.2026 00:21
peripoliko-nyxta

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 21/6, στην πλατεία Μακρυγιάννη στο Περιστέρι, όταν περίπου 40 ανήλικοι, οπλισμένοι με μαχαίρια, καδρόνια, σιδερογροθιές και ακόμη και φτυάρια, εμφανίστηκαν στην περιοχή προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η ομάδα των ανηλίκων επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους που βρίσκονταν στην πλατεία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου απειλούσαν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής ότι θα τους σκοτώσουν.

Εντοπίστηκε κουζινομάχαιρο και κροτίδα με καρφιά – Επτά συλλήψεις

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, μία νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα όταν πλησίασε τα μέλη της ομάδας ζητώντας τους να αποχωρήσουν ώστε να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός.

Η ένταση και οι φωνές αναστάτωσαν κατοίκους και διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσω των γύρω δρόμων για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Όπως αναφέρει το Star, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε ελέγχους και βρήκαν αρχικά μία σιδερογροθιά στην κατοχή ανηλίκου. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι κάτω από σταθμευμένο όχημα είχαν κρύψει ένα κουζινομάχαιρο, ένας σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Από τους περίπου 40 ανήλικους που συμμετείχαν στο περιστατικό, συνελήφθησαν επτά άτομα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Πρόκειται για πέντε Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 ετών, καθώς και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω μηχανικής βλάβης

Καταδίωξη από τα Μέγαρα στο Κερατσίνι: Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, συνελήφθησαν δύο άτομα

Σοκ από ηχητικό ντοκουμέντο: Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έπαιζε θέατρο στον αδελφό της Σταυρούλας – «Εύχομαι να τη βρουν»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί -ξανά- να μη βοηθήσει τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αν το ζητήσουν (Video)

andreas g papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: «Δεν φτιάχνεται ο πολιτικός σε στούντιο ή σε αλγόριθμους» – Η συγκινητική εξομολόγηση για τον παππού του

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών στο Κονγκό – 254 τα θύματα, ξεπέρασαν τα 1.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα ανηλίκων με μαχαίρια, καδρόνια και σιδερογροθιές σκόρπισε τον τρόμο σε πλατεία (Video)

rodos-aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω μηχανικής βλάβης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 01:05
trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί -ξανά- να μη βοηθήσει τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αν το ζητήσουν (Video)

andreas g papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου: «Δεν φτιάχνεται ο πολιτικός σε στούντιο ή σε αλγόριθμους» – Η συγκινητική εξομολόγηση για τον παππού του

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών στο Κονγκό – 254 τα θύματα, ξεπέρασαν τα 1.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

1 / 3