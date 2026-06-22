Σοκ από το ηχητικό ντοκουμέντο: Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έπαιζε θέατρο στον αδελφό της Σταυρούλας – «Εύχομαι να τη βρουν»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ηχογραφημένη συνομιλία στην οποία ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίζεται να μοιράζεται με τον αδελφό της την ανησυχία του σχετικά με την εξαφάνιση της 45χρονης, εκφράζοντας την επιθυμία να εντοπιστεί, προκειμένου, όπως λέει, να μπορέσει και ο ίδιος να συνεχίσει «μια ήσυχη ζωή».

Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας, η οποία πρόκειται να κηδευτεί την Τετάρτη, 24/6, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεων του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων Κρήτης, οι Αρχές είχαν στρέψει τις υποψίες τους στον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της.

Πριν ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος είχε έρθει σε τηλεφωνική επαφή με τον αδελφό της, ο οποίος αγωνιούσε για την τύχη της.

Στη συνομιλία, η οποία παρουσιάστηκε από την εκπομπή Live News, ο 43χρονος ακούγεται να δηλώνει πως βρίσκεται σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και να εκφράζει την ελπίδα η γυναίκα να βρεθεί άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 45χρονης αποδίδεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να της προκάλεσε ο 43χρονος ενοικιαστής της, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Η τηλεφωνική συνομιλία του 43χρονου με τον αδελφό της Σταυρούλας

43χρονος: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή την στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

Αδελφός: Όλοι αυτό θέλουμε αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

43χρονος: Όχι.. όχι… μιλάμε… Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδελφός: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;

43χρονος: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψε με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.

Τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προέκυψαν από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της, η οποία έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ οι μαχαιριές χαρακτηρίζονται επιφανειακές από τον ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η 45χρονη υπέκυψε σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς στο κεφάλι, τους οποίους φέρεται να προκάλεσε ο 43χρονος ενοικιαστής της, ο οποίος έχει ομολογήσει.

Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, τα τραύματα στο κεφάλι αποδείχθηκαν θανατηφόρα, ενώ αντίθετα οι κακώσεις από μαχαίρι δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, καθώς δεν εισχώρησαν στον θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι πρώτα χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι, έπειτα της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία όταν εκείνη κάλεσε σε βοήθεια και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, θεωρώντας ότι θα την σκοτώσει. Όταν διαπίστωσε πως ήταν ακόμη ζωντανή, φέρεται να της κατάφερε επιπλέον χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παρουσιάστηκαν από την αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη, 23/6, ενώπιον των δικαστικών Αρχών, όπου αρχικά θα απολογηθεί για υπόθεση καλλιέργειας ινδικής κάνναβης, ενώ στη συνέχεια, μετά την απαγγελία κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του σχετικά με τη δολοφονία της 45χρονης.

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