Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι ισχυρίζεται ο 43χρονος καθ’ομολογίαν δολοφόνος – Η ερωτική σχέση, ο καυγάς και το μαχαίρωμα

Τη δική του εκδοχή για τους λόγους και τις αιτίες που τον οδήγησαν στη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη έδωσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες από την κατάθεσή του, ο καθ’ ομολογία δολοφόνος ισχυρίστηκε αρχικά την Κυριακή πως σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη μετά από καυγά που είχαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι που νοίκιαζε, αν και λίγο μετά υποστήριξε πως η 45χρονη τον πίεζε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι τον εκβίασε ότι θα πει την αλήθεια στην σύζυγό του, σε μία προσπάθεια να τον κρατήσει κοντά της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 43χρονος είπε ότι στις 30 Μαΐου η γυναίκα τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι του. Όπως κατέθεσε, έφτασε περίπου στις 16:20. Ο συλληφθείς υποστήριξε ότι της προσέφερε μία μπίρα, από την οποία ήπιε μόνο λίγες γουλιές, και στη συνέχεια ξεκίνησε να ελέγχει τους χώρους του σπιτιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 45χρονη φωτογράφιζε τα ντουλάπια της κουζίνας και διαμαρτυρόταν για σκουριές και φθορές.

Η δολοφονία

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά της τον εκνεύρισε και ακολούθησε ένταση, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Σταυρούλα του επιτέθηκε και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της. «Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», ανέφερε. Προσέθεσε ότι η γυναίκα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και τότε πήρε μία ταινία από συρτάρι του σπιτιού και προσπάθησε να της κλείσει το στόμα.

«Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», είπε. Όπως ισχυρίστηκε, θεώρησε ότι είχε πεθάνει και απομακρύνθηκε προς την κουζίνα για να ηρεμήσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως άκουσε τη γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της. «Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, φέρεται να δήλωσε ότι επέστρεψε στην κουζίνα, έπλυνε το μαχαίρι και το πέταξε, χωρίς να θυμάται πού. Λίγο αργότερα, όπως ανέφερε, άκουσε ξανά τη Σταυρούλα να φωνάζει. «Άκουσα να λέει “βοήθεια, με ακούει κανείς;”», κατέθεσε. Τότε, σύμφωνα με την απολογία του, πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο πάτωμα. «Τότε δεν ξαναμίλησε», είπε.

Οι κάρτες

Ο κατηγορούμενος τοποθέτησε χρονικά τα γεγονότα μεταξύ 17:00 και 17:15, εκτιμώντας ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο προκλήθηκαν από τα τραύματα της γυναίκας. Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, είδε δίπλα της δύο τραπεζικές κάρτες μαζί με τον κωδικό PIN. Υποστήριξε ότι μετέβη σε ΑΤΜ στις Μουρνιές, όπου πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων. «Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι επρόκειτο για ληστεία», φέρεται να δήλωσε.

Στη συνέχεια, είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, όπου υπήρχαν παντού αίματα. Πήγε στην αποθήκη, πήρε σακούλες και δεματικά, έδεσε τα χέρια και τα πόδια της Σταυρούλας, μετέφερε τη σορό στο μπαλκόνι και την τοποθέτησε μέσα στις σακούλες. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την απολογία του, καθάρισε το σπίτι, μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, ενώ στις 21:00 πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του. Μετά το τέλος της συνομιλίας συνέχισε να καθαρίζει. Όπως είπε, περίπου στις 22:00 βγήκε με το αυτοκίνητό του και πέταξε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, ενώ προχώρησε και σε νέα ανάληψη χρημάτων.

Η μεταφορά στη χωράφι

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και συνέχισε να καθαρίζει μέχρι τα μεσάνυχτα. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία», κατέθεσε. Τελικά, όπως είπε, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε εργασίες. Γύρω στις 06:00 το πρωί μετέβη στο σημείο, έσκαψε για περίπου 20 λεπτά και χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής για τη μεταφορά της.

«Το κάλυψα με αρκετό χώμα και στις 08:00 επέστρεψα στο σπίτι, όπου καθάρισα τα τελευταία αίματα», φέρεται να ανέφερε. Κλείνοντας την απολογία του, απέδωσε μέρος της ευθύνης στην περιστασιακή χρήση κάνναβης. «Πιστεύω ότι επειδή είμαι περιστασιακός χρήστης κάνναβης και εκείνη την ημέρα είχα κάνει ένα τσιγάρο, αυτή είναι η αιτία που έγιναν όλα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι κακό να κάνω», φέρεται να υποστήριξε.

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