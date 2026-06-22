Κρήτη: Τι λέει ο δικηγόρος της 34χρονης που βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια λίγο πριν τη δίκη της

Νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη γυναίκα που κατηγορούνταν ότι είχε πετάξει το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί το Σάββατο στο Ηράκλειο, καθώς σε λίγες μέρες επρόκειτο να δικαστεί. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cretalive, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν το πρωί να την ξυπνήσουν, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις της.

Η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει, προσώρας, το περιστατικό ως αιφνίδιο θάνατο, ωστόσο, φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της 34χρονης αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει το παιδί της, μόνη στη μπανιέρα του σπιτιού της, και στη συνέχεια πέταξε το νεογνό σε κάδο απορριμμάτων, στην Βιομηχανική περιοχή, κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Στο άκουσμα της είδησης, ο συνήγορος της 34χρονης Γιώργος Καρούτσος εξέφρασε τη θλίψη του και το σοκ του. Μιλώντας στο cretalive τόνισε ότι η εκλιπούσα ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.

Η 34χρονη, δήλωσε ο κ. Καρούτσος, είχε δείκτη νοημοσύνης 48-50 κι έπασχε από σχιζοφρένεια. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, όπως υπενθύμισε ο ίδιος, εξαρχής είχε κατατεθεί το αίτημα να κρατηθεί – νοσηλευτεί στο Ψυχιατρείο των φυλακών της Θήβας και όχι στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, όπου εκρατείτο μέχρι πρότινος. Αυτό είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθεί η υγεία της, υποστήριξε ο κ. Καρούτσος.

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