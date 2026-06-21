Κρήτη: Νεκρή, πριν τη δίκη της, η 34χρονη που πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια

Την τελευταία της πνοή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου, όπου είχε οδηγηθεί, πριν τη δίκη της, άφησε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια, τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με το cretalive, η γυναίκα μετήχθη, στο Ηράκλειο, το Σάββατο, καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ξάπλωσε στο κρεβάτι των κρατητηρίων το βράδυ του Σαββάτου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε!

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία ως αιφνίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Υπενθυμίζεται πως η 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στην μπανιέρα του σπιτιού της.

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