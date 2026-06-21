«Είδα τον σκύλο αλλά δεν κατάλαβα πως δεν είχε φύγει»: Εξοργίζει ο ισχυρισμός της 60χρονης που πάτησε επίτηδες το σκυλάκι στη Γαστούνη

Γυναίκα καθόταν τελικά πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε υπερήλικα σκύλο στη Γαστούνη.

Το βίντεο με την αδιανόητη κτηνωδία, που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας σπιτιού, είδε το φως της δημοσιότητας χθες Σάββατο προκαλώντας οργή. Παρά το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας δεν ήταν ευδιάκριτη οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό «ακολουθώντας» τη διαδρομή του αυτοκινήτου της.

«Σκόπιμη ενέργεια»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 60χρονη γυναίκα από τη Γαστούνη η οποία εξετάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πηνειού που χειρίζονται την υπόθεση.

Η 60χρονη, που έπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασής της από αστυνομικούς, αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως είδε τον σκύλο αλλά «δεν κατάλαβε πως δεν είχε φύγει». Το γεγονός ότι δεν σταμάτησε να βοηθήσει το άτυχο τετράποδο ούτε όταν το χτύπησε μαρτυρά την αλήθεια.

Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, δείχνει το αυτοκίνητο να σταματά μόλις βλέπει τον σκύλο, να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να περνά από πάνω του και να τον εγκατελείπει νεκρό στην άσφαλτο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής, η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», καθώς αυτός που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη».

«Προπαίδεια βίας η βία κατά ζώων»

Για κακουργηματική πράξη και «σκόπιμη ενέργεια» έκανε λόγο και ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο οποίος επισήμανε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, και ειδικότερα «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.

Ο ίδιος εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις για την επικήρυξη, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των αρχών, χωρίς «ιδιωτικοποίηση» της διαδικασίας, καθώς τα ψηφιακά ίχνη και το διαθέσιμο υλικό επαρκούν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα στην Ελλάδα. Οι σοβαρές πράξεις βίας (βασανισμός, φόνος) διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, επισείοντας ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Για λοιπές παραβάσεις (π.χ. εγκατάλειψη, κακές συνθήκες διαβίωσης), προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή. Παράλληλα με την ποινική δίωξη, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 300€ έως και 30.000€ (ή και περισσότερα) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ζώο.

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