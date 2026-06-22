Από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι με κούτσουρο πέθανε η Σταυρούλα Λεβεντάκη – Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Βασανιστικό θάνατο στα χέρια του 43χρονου βρήκε η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ήταν απαιτητική, καθώς μετά από 20 ημέρες η σορός της ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη τα τραύματα που της κατάφερε με μαχαίρι ήταν επιφανειακά και εισχώρησαν στον θώρακα της. Ο θάνατος της επήλθε από τα χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι με κούτσουρο.

Δείγματα που πάρθηκαν από διάφορα σημεία της σορού θα σταλούν για ανάλυση, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ήταν δεμένη και φιμωμένη

Η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο. Ο 43χρονος δράστης την έθαψε δεμένη και φιμωμένη.

Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει το ακριβές κίνητρο του δράστη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μάλωσαν για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σπίτι και ότι εκείνη άρπαξε ένα διακοσμητικό μπουκάλι με για να τον χτυπήσει. Κατάφερε να την αφοπλίσει και τη χτύπησε με αυτό στο κεφάλι, αλλά δεν έμεινε σε αυτό χρησιμοποίησε μαξιλάρι και ξύλο για να τη σκοτώσει.

Στη συνέχεια άρχισαν οι προσπάθειες να συγκαλύψει το έγκλημα του: μετέφερε το σώμα της σε σακούλες, καθάρισε τον χώρο και έκανε αναλήψεις με τις κάρτες της για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ζωντανή.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάστηκε το σπίτι του 43χρονου και το αυτοκίνητο του με ειδικά φωτιστικά μέσα μεθόδου Bluestar, που εντοπίζουν τις κηλίδες αίματος. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το γενετικό υλικό ανήκε στην 45χρονη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των ευρημάτων DNA, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των μαρτυριών και των καταγραφών από κάμερες δημιούργησε έδεσαν την υπόθεση. Υπό το βάρος των στοιχείων ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο την είχε θάψει.

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