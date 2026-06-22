Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αξιωματικοί της Ασφάλειας προσανατολίζονται σε μήνυση κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για τα περί… γκάφας

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ενδέχεται να βρεθεί ο πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας και νυν… ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας λόγω των δηλώσεών του για την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην συνδικαλιστής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, έκανε λόγο για γκάφα της Αστυνομίας στον χειρισμό του περιστατικού, λέγοντας ότι η Αστυνομία θα έπρεπε να παρακολουθεί άτυπα τον Σκοπιανό και όχι να τον χάσει από τα μάτια της, όταν διέρρευσε ότι είχε εξαφανιστεί.

Την ώρα που ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλούσε με στόμφο για γκάφα, ο Σκοπιανός δεν είχε συλληφθεί, αλλά ήταν υπό παρακολούθηση, καθώς οι αξιωματικοί ήθελαν να διαπιστώσουν πού έχει αφήσει το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο ύποπτος τότε για το έγκλημα συνελήφθη.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων που χειρίστηκαν την υπόθεση θεωρούν ότι συκοφαντήθηκαν από τον πρώην συνάδελφό τους που σχολίασε δημοσίως τους χειρισμούς τους, χωρίς να γνωρίζει τις λεπτομέρειες τα υπόθεσης και φέρονται να έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρο.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για το ζήτημα: «Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα».

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