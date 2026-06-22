Φωτιά στον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας- Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) στην Κέρκυρα, στον ΧΥΤΑ που βρίσκεται στο Τεμπλόνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο που υπήρχαν μηχανήματα έργου όχι μέσα στον ΧΥΤΑ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα οχήματα.
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