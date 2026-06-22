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22.06.2026 19:01

Φωτιά στον ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας- Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

22.06.2026 19:01
fotia xyta kerkyra – new
Photo: corfytvnews

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6)  στην Κέρκυρα, στον ΧΥΤΑ που βρίσκεται στο Τεμπλόνι.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο που υπήρχαν μηχανήματα έργου όχι μέσα στον ΧΥΤΑ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με  μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα οχήματα.

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