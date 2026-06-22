Προσφυγικά: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ζυγίζει μόλις 36 κιλά

Στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, καθώς επιδεινώθηκε η υγεία του.

Ο Αριστοτέλης Χαντζή ξεκίνησε απεργία πείνας πριν από 137 ημέρες με αίτημα να ακυρωθεί η ανάπλαση του συγκροτήματος από την Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν πλεον ζυγίζει μόλις 36,2 κιλά, ενώ δυσκολεύεται να μιλήσει και να μετακινηθεί.

Ο Χαωτζής δήλωσε ότι «για οποιαδήποτε επιπλοκή ή ακόμα και θανατηφόρα έκβαση η ευθύνη βαραίνει τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμβαση με προεξάρχουσα την Περιφέρεια Αττικής και όλους τους αρμόδιους φορείς. Η συστηματική συγκάλυψη της απεργίας πείνας από την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η εγκληματική σιωπή της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων συναυτουργούν στην εξώθηση του απεργού πείνας σε θάνατο».

Η ανακοίνωση των γιατρών του

«Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, βρίσκεται στην 137η μέρα απεργίας πείνας και παρουσιάζει απίσχναση, ζυγίζοντας 36,2 Kg και έχοντας συνολικά απολέσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους με BMI 13,3%. Ο απεργός πείνας είναι πλέον εξουθενωμένος με οιδήματα κάτω άκρων άμφω και αδυναμία ορθοστάτησης που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητα του. Παράλληλα εμφανίζει δυσκολία φώνησης. Η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες:

Από τον αιματολογικό έλεγχο εμφανίζει χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία, συμπτωματική υπογλυκαιμία και τρανσαμινασαιμία με ραβδομυόλυση. Από τη νευρολογική εξέταση σημειώνονται καταργημένα τενόντια αντανακλαστικά κάτω άκρων, στα πλαίσια υποσιτισμού, και καθημερινές αιμωδίες κάτω άκρων που οδηγούν σε διαταραχές βάδισης με αδυναμία μετακίνησης.

Τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης και ταχυκαρδίας κατά την έγερση, καθώς και η έντονη κακουχία με κόπωση έχουν επιδεινωθεί επηρεάζοντας πλέον σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του ενώ συνυπάρχουν σοβαρές διαταραχές ύπνου. Επιπλέον, καθημερινά διαπιστώνονται εμμένουσες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε θανατηφόρες αρρυθμίες. Ο απεργός πείνας διατρέχει, κάθε 24ωρο που περνά, ολοένα και αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο με επικίνδυνες επικείμενες επιπλοκές για τη ζωή του.

Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της Κοινότητας.

• ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.” ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! – ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ!

Ο απεργός πείνας δηλώνει ότι δε σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση παρά τους κινδύνους για την υγεία του έως ότου τα αιτήματα ικανοποιηθούν.

Ως υγειονομικοί απευθύνουμε ξανά άμεση έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν θέση και να ικανοποιήσουν άμεσα τα αιτήματα της απεργίας πείνας».

Γιώργος Βατίδης, Ειδικός Παθολόγος – Εξειδικευόμενος Εντατικολογίας

Hakan Gürvit, Καθηγητής Νευρολογίας

Zeki Gül, Ειδικός Παθολόγος

Şebnem Korur Fincancı, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής

Ομάδα Αλληλέγγυων Ιατρών»

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