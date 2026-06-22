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22.06.2026 22:27

Φωτιά στην Κερατέα – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Photos/Videos)

22.06.2026 22:27
keratea

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, 22/6, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 73 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 31 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της φωτιάς για μικρό χρονικό διάστημα γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου. Συγκεκριμένα, από τη διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42ο χλμ) και προς Λαύριο, τα οχήματα δεν κινούνταν κανονικά και άλλαζαν διαδρομή. Η κυκλοφορία γινόταν μέσω της Πλάκας Κερατέας, ώστε τα οχήματα να συνεχίσουν προς Λαύριο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σήμερα το βράδυ, περίπου στις 22:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση (καλάμια εντός ρεματιάς) στην Κερατέα Αττικής.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων ήταν άμεση και επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ελάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμακιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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