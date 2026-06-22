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22.06.2026 22:11

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Κτηνοτροφική μονάδα έγινε «στάχτη» – Κάηκαν ζώα, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες

22.06.2026 22:11
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Σημαντικές καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 118 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Το μέτωπο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων και περνώντας ακόμη και την Εθνική Οδό, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και την περιοχή του παλιού νοσοκομείου. Παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς.

Ολοσχερής καταστροφή φάρμας – Παραδόθηκαν στις φλόγες μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές

Το βαρύτερο πλήγμα εντοπίζεται σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται πάνω από το νεκροταφείο του χωριού, η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Στις φλόγες παραδόθηκαν επίσης γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μονάδα υπήρχαν περίπου 60 μοσχάρια και πρόβατα, με αρκετά ζώα να μην καταφέρνουν να διαφύγουν και να χάνουν τη ζωή τους στη φωτιά, ενώ όσα σώθηκαν έχουν διασκορπιστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε καλλιέργειες, καθώς μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές κάηκαν, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι θυελλώδεις άνεμοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία μέσα σε σύντομο χρόνο πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Αποκατάσταση κυκλοφορίας στην ΕΟ Αθηνών – Λαμίας

Με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό ότι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, η οποία νωρίτερα είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω της πυρκαγιάς, διεξάγεται πλέον κανονικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, ενώ στις 15:32 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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