Γλάροι κόβουν βόλτες στους δρόμους της Αθήνας – Τι να κάνετε αν τους συναντήσετε 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ένα παράταιρο θέαμα έχουν έρθει αντιμέτωποι πολίτες σε διάφορες συνοικίες της Αθήνας: μικρά γλαράκια να κόβουν βόλτες στα πεζοδρόμια.
Τα τελευταία χρόνια γλάροι έχουν αποικίσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ, παρατηρείται το φαινόμενο τα μικρά να εγκαταλείπουν τις φωλιές πρόωρα.
Η φιλοζωική οργάνωση συστήνει:
Διαβάστε επίσης
Σκάνδαλο Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο – Τι απαντά, δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του
Από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι με κούτσουρο πέθανε η Σταυρούλα Λεβεντάκη – Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή
Προσφυγικά: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, ζυγίζει μόλις 36 κιλά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.