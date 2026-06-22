Γλάροι κόβουν βόλτες στους δρόμους της Αθήνας – Τι να κάνετε αν τους συναντήσετε 

Με ένα παράταιρο θέαμα έχουν έρθει αντιμέτωποι πολίτες σε διάφορες συνοικίες της Αθήνας: μικρά γλαράκια να κόβουν βόλτες στα πεζοδρόμια.

Τα τελευταία χρόνια γλάροι έχουν αποικίσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ, παρατηρείται το φαινόμενο τα μικρά να εγκαταλείπουν τις φωλιές πρόωρα.

Η φιλοζωική οργάνωση συστήνει:

Aν το γλαράκι είναι υγιές να το πιάσετε με μεγάλη πετσέτα και να το ανεβάσετε το στη ταράτσα, ώστε να το βρουν οι γονείς του.

Αν είναι αρκετά μεγάλο και είστε κοντά στη θάλασσα, να το αφήσετε το στην παραλία

Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και καλέστε τους

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