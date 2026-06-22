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22.06.2026 21:33

Χαϊδάρι: Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου

22.06.2026 21:33
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Θετική εξέλιξη καταγράφεται στην κατάσταση της 13χρονης μαθήτριας που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την πτώση της από μπαλκόνι γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, η κατάσταση του κοριτσιού εμφανίζει βελτίωση.

Η ανήλικη παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική του Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, κουνά τα άκρα της, έχει αντίληψη, επικοινωνεί και η τραχειοτομή έχει πλέον κλείσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες η ανήλικη αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχεια της θεραπείας της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στην πορεία αποκατάστασης της υγείας του κοριτσιού, έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου, σημειώνοντας πως «κατάφεραν ένα ιατρικό θαύμα».

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