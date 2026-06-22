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22.06.2026 18:07

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

22.06.2026 18:07
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22 Ιουνίου 2026), σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια, λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών κανπνών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος. Στο σημείο επιχειρούν επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εστία. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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