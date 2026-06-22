Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22 Ιουνίου 2026), σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. June 22, 2026

Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια, λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαίρια στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών κανπνών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος. Στο σημείο επιχειρούν επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εστία. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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