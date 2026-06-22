search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 23:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 22:20

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου – Εντοπίστηκε νεκρός

22.06.2026 22:20
PERIPOLIKO NEW

Με τον πιο δυσάρεστο τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Νικόλα από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, βυθίζοντας στη θλίψη στο οικογενειακό του περιβάλλον που τον αναζητούσε.

Ο 47χρονος, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί missing alert, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή στην Αθήνα, ενώ οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 14 Ιουνίου. Μετά από σχετική ενημέρωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Κτηνοτροφική μονάδα έγινε «στάχτη» – Κάηκαν ζώα, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Γλάροι κόβουν βόλτες στους δρόμους της Αθήνας – Τι να κάνετε αν τους συναντήσετε




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tramp diki 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Στενό του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτό

kyriaki_malama
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κυριακή Μάλαμα: Απεργάζεται η κυβέρνηση σενάρια για πυρηνική χωροθέτηση σε Θράκη και Νότια Εύβοια;

montreal
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ένοπλο επεισόδιο στο Μόντρεαλ με τρεις νεκρούς και μία τραυματία αστυνομικό (Videos)

xwrafi_stavroula
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ από το ηχητικό ντοκουμέντο: Ο καθ’ ομολογίαν δράστης έπαιζε θέατρο στον αδελφό της Σταυρούλας – «Εύχομαι να τη βρουν»

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 23:42
tramp diki 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Στενό του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτό

kyriaki_malama
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κυριακή Μάλαμα: Απεργάζεται η κυβέρνηση σενάρια για πυρηνική χωροθέτηση σε Θράκη και Νότια Εύβοια;

montreal
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ένοπλο επεισόδιο στο Μόντρεαλ με τρεις νεκρούς και μία τραυματία αστυνομικό (Videos)

1 / 3