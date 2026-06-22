Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου – Εντοπίστηκε νεκρός

Με τον πιο δυσάρεστο τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Νικόλα από την περιοχή του Ζωγράφου, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, βυθίζοντας στη θλίψη στο οικογενειακό του περιβάλλον που τον αναζητούσε.

Ο 47χρονος, για τον οποίο είχε ενεργοποιηθεί missing alert, βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή στην Αθήνα, ενώ οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 14 Ιουνίου. Μετά από σχετική ενημέρωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα.

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