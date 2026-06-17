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17.06.2026 00:08

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου

17.06.2026 00:08
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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ζωγράφου από την εξαφάνιση του 47χρονου Νικολάου Λεβέντη την Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Τετάρτη 16/6, για την εξαφάνιση του 47χρονου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Λεβέντης Νικόλαος έχει ύψος 1.82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και παντελόνι φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 00:16
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Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου

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