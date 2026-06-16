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16.06.2026 21:42

Λάρισα: Ψαράς έπιασε με το καλάμι του σπάνιο λοβόψαρο – γίγαντα, 8 κιλών, από τον Ινδικό Ωκεανό

16.06.2026 21:42
psari larisa gigas – new

Σπάνιο, αλλά πραγματικό είναι το περιστατικό που έχει γίνει talk of the town στη Λάρισα, στην παραλία των Μεσαγγάλων.


Συγκεκριμένα, ερασιτέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα, κάνοντας το χόμπι του με καλάμι από την ακτή, κατάφερε μετά από μια «σκληρή μάχη» να ανασύρει ένα λοβόψαρο, (εντυπωσιακό και σπάνιο για την περιοχή ψάρι), το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά.


Ο τυχερός ψαράς ένιωσε ένα πανίσχυρο τράβηγμα στο καλάμι του και η μάχη με το μεγάλο ψάρι διήρκεσε αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του εξοπλισμού του. Η επιτυχής ανάσυρσή του στην αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα.



Σύμφωνα με το paidis.com έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος Lobotes surinamensis, ευρύτερα γνωστό ως Λοβόψαρο, Τριπλόνουρος ή Χριστάκης (διεθνώς Tripletail). Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή των Μεσαγγάλων.

Το Λοβόψαρο είναι τροπικός «μετανάστης» που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερύγιά του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι έχει τρεις ουρές.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένα τόσο μεγάλο ψάρι, πάνω από 8 κιλά, πιάστηκε με καλάμι από την ακτή.

Όσο για τον τυχερό ψαρά, μάλλον θα κάνει το τραπέζι στους φίλους του σχεδόν… ανέξοδα.

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