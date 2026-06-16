Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

Ο δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, απηύθυνε προς την Πολιτεία πρόταση για την απαγόρευση νέων ιδιωτικών πισινών αλλά και νέων ιδιωτικών γεωτρήσεων, με φόντο την απόφαση για κήρυξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

Μιλώντας στο protothema.gr, ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρότι η Τήνος «δεν διψάει αυτή τη στιγμή», η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια καθιστά αναγκαίο έναν έγκαιρο σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Στο μεταξύ, Τήνος και Αλόννησος κηρύχθηκαν νωρίτερα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών μηνών, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Την ίδια στιγμή, παρατάθηκε για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι Λευκάδας.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Τήνου, η απόφαση αυτή δεν αντανακλά άμεση κρίση υδροδότησης, αλλά λειτουργεί ως εργαλείο για την επιτάχυνση διαδικασιών και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, ώστε να προχωρήσουν τα έργα που απαιτούνται για τη διασφάλιση μελλοντικής υδατικής επάρκειας.

«Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα πριν γιγαντωθεί»

Ο Παναγιώτης Κροντηράς επισήμανε την ανάγκη για πιο αυστηρή διαχείριση των υδάτινων πόρων και αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση του νερού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί κάθε σπίτι που χτίζεται εκτός οικισμού να έχει τη δική του γεώτρηση». Παράλληλα, έθεσε ζήτημα συνολικού σχεδιασμού, ώστε η χρήση του νερού να γίνεται με πιο ορθολογικά κριτήρια.

Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνδέεται με άμεσο πρόβλημα υδροδότησης. «Αυτή τη στιγμή το νησί δεν διψάει», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ο δήμος αποκτά τη δυνατότητα να κινηθεί ταχύτερα, παρακάμπτοντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ήδη χρηματοδότηση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αφαλάτωσης, με στόχο τη θωράκιση του νησιού για τα επόμενα χρόνια.

«Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα πριν γιγαντωθεί», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας απέναντι στη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Ο δήμαρχος Τήνου σημείωσε, ακόμη, ότι από το 2021 και έπειτα καταγράφεται σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων στο νησί, η οποία φτάνει περίπου στο 50% σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Το δεδομένο αυτό, όπως τόνισε, καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση προληπτικών πολιτικών πριν η πίεση στους υδάτινους πόρους γίνει οριακή.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζήτημα της διαχείρισης του νερού δεν αφορά μόνο την Τήνο, αλλά συνολικά τις νησιωτικές περιοχές που καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. «Θέλουμε να οχυρώσουμε το νησί μας. Πρέπει να γίνει βίωμα στους Τηνιακούς, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι το νερό είναι πολύτιμο για όλους μας», είπε.

Δήμος Τήνου: Η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί

Σε σχετική ανάρτηση του Δήμου Τήνου αναφέρεται ότι η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λειτουργεί ως «ασπίδα» για το νησί και όχι ως αρνητική εξέλιξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης κονδυλίων και προώθησης νέων έργων αφαλάτωσης.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ξεκλειδώνουν άμεσα κονδύλια και νέες αφαλατώσεις για την Τήνο – Γιατί η «Έκτακτη Ανάγκη» αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε επίσημα η Τήνος, μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας.

​Η σημαντική αυτή απόφαση ελήφθη κατόπιν της θετικής εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Ε.Υ.), καθώς και της καθοριστικής συμβολής και θετικής εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και στήριξαν το δίκαιο αίτημα του νησιού μας.

​Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο, καθώς ξεκλειδώνει άμεσα σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία και επιτρέπει την πλήρη παράκαμψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Πρακτικά, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα να προχωρήσει με διαδικασίες εξπρές στην ενοικίαση ή αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης.

​Υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί ως προληπτική ασπίδα και όχι ως ένδειξη προβλήματος, διασφαλίζοντας ότι η καθημερινότητα των κατοίκων και η εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, ξεκλειδώνουν άμεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων αφαλατώσεων, προστατεύοντας το νησί όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη και μόνιμη θωράκισή του απέναντι στην κλιματική κρίση.

​Παράλληλα, η υφιστάμενη κατάσταση και η επίσημη κήρυξη του νησιού σε έκτακτη ανάγκη ενισχύουν και δικαιώνουν απόλυτα την πάγια θέση της Δημοτικής Αρχής για την ανάγκη λήψης αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ενδυναμώνεται η άποψη του Δήμου για την απαγόρευση δημιουργίας νέων πισινών σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και για τον δραστικό περιορισμό των γεωτρήσεων, οι οποίες δεν αποτελούν πολιτική της παρούσας δημοτικής αρχής, καθώς επιβαρύνουν τον ήδη καταπονημένο υδροφόρο ορίζοντα.

​Σχετικά με την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος Τήνου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

​«Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά μια πράξη ευθύνης, πρόληψης και διεκδίκησης. Είναι η ασπίδα μας απέναντι στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που μας επιτρέπει να φέρουμε άμεσα νέες αφαλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Το θέμα της λειψυδρίας μας απασχολεί καθημερινά και έχουμε ήδη κάνει πολλά, επενδύοντας συστηματικά στις αφαλατώσεις και στη θωράκιση των δικτύων μας.

​Με τη νέα αυτή χρηματοδοτική και διοικητική ευελιξία, προστατεύουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας, διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του νησιού και κοιτάζουμε μπροστά, θωρακίζοντας την Τήνο μακροπρόθεσμα. Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αλόγιστη σπατάλη, οι ιδιωτικές πισίνες και οι ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις στο υδάτινο δυναμικό δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, με σχέδιο και προνοητικότητα».

​Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συστηματικές ενέργειες που υλοποιεί ήδη η δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Τήνου έχει επενδύσει σταθερά στον τομέα των αφαλατώσεων, προχωρώντας στην πλήρη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων, στη βελτιστοποίηση των δικτύων διανομής για τον περιορισμό των απωλειών, καθώς και σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού του νησιού.

​Με τη νέα αυτή θεσμική ισχύ, ο Δήμος Τήνου συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, καλώντας παράλληλα τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια μέσω της ορθολογικής χρήσης του νερού».

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