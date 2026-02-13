search
ΚΟΣΜΟΣ

13.02.2026 18:41

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

13.02.2026 18:41
Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε την Πέμπτη, 12/2, στην παραλία του Milazzo στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη.

Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως και 1.000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφεύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή.

Θα εκτεθεί σε μουσείο

Όπως μετέδωσαν ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Carmelo Isgrò, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Museo del Mare di Milazzo (MuMa). Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη.

Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MuMa, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.

1 / 3