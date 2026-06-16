Δράμα: Άγχος και κρίσεις πανικού είχε διαπιστώσει ο ψυχολόγος του δράστη – Είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο πριν σκοτώσει με 7 μαχαιριές την εν διαστάσει σύζυγό του

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Δράμας από τη δολοφονία 45χρονης αστυνομικού από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Νεότερες πληροφορίες φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας ότι ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οριστικό χωρισμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ανήλικος γιος του ζευγαριού εντόπισε τη μητέρα του αιμόφυρτη στο κρεβάτι και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Το ζευγάρι αφήνει πίσω δύο παιδιά, τα οποία βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς τους γονείς τους.

Οι συνεδρίες με ψυχολόγο και η παραπομπή σε ψυχίατρο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, ο 50χρονος παρακολουθούνταν σε τακτική βάση από ψυχολόγο, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνταν σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά η υπηρεσία του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε διαπιστωθεί κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Ωστόσο, είχαν εντοπιστεί έντονο άγχος και κρίσεις πανικού, γεγονός που οδήγησε στην παραπομπή του σε ψυχίατρο για περαιτέρω αξιολόγηση και φαρμακευτική υποστήριξη.

Μετά το έγκλημα, ο ψυχολόγος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 50χρονος δεν είχε εκδηλώσει αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκαταστροφικές τάσεις ή πρόθεση να βλάψει άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, επισήμανε ότι σε περίπτωση που είχε διαπιστώσει ενδείξεις επικινδυνότητας, θα είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

Η στάση της 45χρονης και το αίτημα απόσπασης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 45χρονη ήταν εκείνη που είχε απευθυνθεί πρώτη στον ψυχολόγο, προτρέποντας στη συνέχεια και τον σύζυγό της να αναζητήσει βοήθεια.

Παράλληλα, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό της για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική της ζωή και φέρεται να είχε ζητήσει απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα είχε μεταφέρει στην υπηρεσία της θετική εικόνα για τον εν διαστάσει σύζυγό της, εμπιστευόμενη σε εκείνον την καθημερινή φροντίδα των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό είχε υποβάλει αίτημα απόσπασης προς τον διοικητή της, προκειμένου να λάβει το επίδομα των 4.000 ευρώ για εκτός έδρας υπηρεσία. Στο σχετικό έγγραφο ανέφερε ότι κατά την απουσία της τα παιδιά θα παρέμεναν με τον πατέρα τους, ο οποίος θα αναλάμβανε τη φροντίδα τους.

Μέχρι τότε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπήρχε κάτι που να προμηνύει την τραγική εξέλιξη.

«Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία»

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν είχαν καταγραφεί ενδείξεις κακοποιητικής συμπεριφοράς και ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το έγκλημα αποδίδεται σε κάτι «στιγμιαίο».

Παράλληλα, η 45χρονη δεν είχε υποβάλει καταγγελία σε βάρος του συζύγου της, επιδιώκοντας να μην οξυνθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Φιλικά της πρόσωπα αναφέρουν ότι περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία είχε εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσει σε οριστικό χωρισμό.

«Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία», φέρεται να έλεγε σε φίλες της, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η σχέση τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 50χρονος δυσκολευόταν να αποδεχθεί την απόφαση αυτή. Συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε με γεμάτο όπλο.

Η τελευταία επικοινωνία με φίλο του

Φίλος του 50χρονου, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Πήρα έναν κοινό μας φίλο και τον ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ότι δεν είναι καλά, ότι έχει πέσει σε κατάθλιψη λόγω του χωρισμού. Πριν από οκτώ ή εννέα ημέρες μίλησα μαζί του και τον ρώτησα αν προσπάθησαν να τα ξαναβρούν. Μου απάντησε: “Δεν γίνεται τίποτα, τελείωσε αυτή η υπόθεση. Μ… ήμουν τόσο καιρό”. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έφερε επτά μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Ένα από τα τραύματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, προκαλώντας τον άμεσο θάνατό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση μεταλλικού αντικειμένου ή ίχνη πάλης, στοιχείο που δείχνει ότι το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα είχε μήκος μεγαλύτερο των 10 εκατοστών.

Η ιατροδικαστική εξέταση του δράστη κατέδειξε τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο, με το οποίο αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία.

Στην οικία του ζευγαριού βρέθηκαν ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και φαρμακευτική αγωγή για κρίσεις πανικού, ενώ έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις και για τους δύο.

Διαβάστε επίσης:

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στον δρόμο

Τα πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας στη 2η θέση στην Ευρώπη