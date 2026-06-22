Καταδίωξη από τα Μέγαρα στο Κερατσίνι: Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, συνελήφθησαν δύο άτομα

Καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές. Οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή τραυματίστηκαν ελαφρά και στη συνέχεια συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 25χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Η πορεία μέχρι το Κερατσίνι και η σύγκρουση με σχολικό

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι.

Στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μαζί με την 22χρονη συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές.

Ελαφρά τραυματίες οι αναβάτες – Χωρίς τραυματισμούς τα παιδιά

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για απείθεια.

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