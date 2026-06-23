Πάτρα: Κι άλλο βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με τις αστυνομικές αρχές να διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν χθες οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, η 16χρονη φέρεται να δέχθηκε γροθιά από συνομήλική της.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές, προκαλώντας προβληματισμό για την έκταση του φαινομένου.
Διαβάστε επίσης:
Φωτιά σε εκκλησία στο Ηράκλειο, προκλήθηκαν φθορές στη σκεπή και το εσωτερικό του ναού
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χωματερή στα Τσαΐρια Περαίας – Τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.