Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, νοσηλεύεται η αδελφή του

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ, στη Βέροια, όταν -υπό άγνωστες συνθήκες- Ι.Χ. αυτοκίνητο που επέβαιναν ένας 60χρονος και η 64χρονη αδελφή του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος κατέληξε, ενώ η 64χρονη παραμένει σε νοσηλεία.
Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.
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