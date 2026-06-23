Βέροια: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο, νοσηλεύεται η αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ, στη Βέροια, όταν -υπό άγνωστες συνθήκες- Ι.Χ. αυτοκίνητο που επέβαιναν ένας 60χρονος και η 64χρονη αδελφή του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος κατέληξε, ενώ η 64χρονη παραμένει σε νοσηλεία.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

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