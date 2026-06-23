Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες της ανατολικής Αττικής – Η «μαύρη λίστα» του ΠΑΚΟΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα των ακτών της Αττικής, καθώς οι επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026, χτυπούν «καμπανάκι» για τους λουόμενους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που βασίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι), το 60% των σημείων που ελέγχθηκαν στην Ανατολική Αττική κρίθηκε ακατάλληλο για κολύμβηση. Η σύγκριση με τον Μάιο δείχνει ξεκάθαρη ανατροπή των δεδομένων, καθώς τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά των κατάλληλων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται σε κλειστούς κόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες ζώνες.
Η πιο ανησυχητική εικόνα καταγράφεται στον κλειστό κόλπο στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος παρουσιάζει εκτεταμένη μόλυνση. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα (στην Ακτή Αυλακίου) κρίθηκε κατάλληλο. Όλες οι υπόλοιπες παραλίες της περιοχής εμφάνισαν σοβαρές υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli.
Έντονη διαφοροποίηση παρατηρείται στην ακτογραμμή από το Θυμάρι έως το Λαύριο. Αν και τα δύο σημεία στο Θυμάρι και η παραλία του Χάρακα παραμένουν πεντακάθαρα και κατάλληλα, δεν ισχύει το ίδιο για τις γύρω περιοχές.
Στη «μαύρη λίστα» των ακατάλληλων ακτών προστίθενται:
Προβληματική παραμένει η κατάσταση και στην Κερατέα (Δασκαλειό). Από τα τέσσερα σημεία ελέγχου, μόνο το 2ο Λιμανάκι είναι ασφαλές, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.
Συνεχίζοντας προς τα βόρεια της Ανατολικής Αττικής, οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ έδειξαν υψηλή μικροβιακή επιβάρυνση σε ακόμη τρεις δημοφιλείς προορισμούς: τη Βραυρώνα, την Αρτέμιδα (Λούτσα) και τη Ραφήνα, οι οποίες εμφάνισαν ακατάλληλα αποτελέσματα.
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα ανατολικά. Οι παράλληλες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, κατά μήκος της ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο, έδειξαν ότι στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι πιο σοβαρές μικροβιακές επιβαρύνσεις των ελέγχων. Παράλληλα, σημαντική μόλυνση εντοπίστηκε εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας.
Παρά τη γενικότερη επιδείνωση, υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Αττική που προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια για τους λουόμενους, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (ανοιχτές θάλασσες).
Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι ασφαλέστερες επιλογές είναι:
Διαβάστε επίσης:
Εύβοια: Θρίλερ με ταμπουρωμένο άνδρα – Αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά στην αυλή
Προσφυγικά: Στο κόκκινο η ένταση μετά την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα
Την Παρασκευή απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Ήταν της στιγμής», λέει η υπεράσπιση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.