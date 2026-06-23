Ακατάλληλες για κολύμβηση 6 στις 10 παραλίες της ανατολικής Αττικής – Η «μαύρη λίστα» του ΠΑΚΟΕ

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα των ακτών της Αττικής, καθώς οι επαναληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026, χτυπούν «καμπανάκι» για τους λουόμενους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που βασίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα μικροβιολογικά φορτία (E. coli και εντερόκοκκοι), το 60% των σημείων που ελέγχθηκαν στην Ανατολική Αττική κρίθηκε ακατάλληλο για κολύμβηση. Η σύγκριση με τον Μάιο δείχνει ξεκάθαρη ανατροπή των δεδομένων, καθώς τα ακατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά των κατάλληλων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται σε κλειστούς κόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες ζώνες.

Πόρτο Ράφτη: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροβιακού φορτίου

Η πιο ανησυχητική εικόνα καταγράφεται στον κλειστό κόλπο στο Πόρτο Ράφτη, ο οποίος παρουσιάζει εκτεταμένη μόλυνση. Από τα έξι σημεία δειγματοληψίας, μόνο ένα (στην Ακτή Αυλακίου) κρίθηκε κατάλληλο. Όλες οι υπόλοιπες παραλίες της περιοχής εμφάνισαν σοβαρές υπερβάσεις των ορίων, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli.

Από το Σούνιο έως την Κερατέα: Πού μπαίνει «απαγορευτικό»

Έντονη διαφοροποίηση παρατηρείται στην ακτογραμμή από το Θυμάρι έως το Λαύριο. Αν και τα δύο σημεία στο Θυμάρι και η παραλία του Χάρακα παραμένουν πεντακάθαρα και κατάλληλα, δεν ισχύει το ίδιο για τις γύρω περιοχές.

Στη «μαύρη λίστα» των ακατάλληλων ακτών προστίθενται:

Η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας (στον Όρμο Καταφυγή).

Τα Λεγραινά.

Η παραλία Σουνίου.

Στο Λαύριο, οι παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα (εξαίρεση αποτελεί η παραλία «Οξυγόνο» που κρίθηκε κατάλληλη).

Προβληματική παραμένει η κατάσταση και στην Κερατέα (Δασκαλειό). Από τα τέσσερα σημεία ελέγχου, μόνο το 2ο Λιμανάκι είναι ασφαλές, ενώ το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα, λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Υψηλά μικροβιακά φορτία σε Βραυρώνα, Λούτσα και Ραφήνα

Συνεχίζοντας προς τα βόρεια της Ανατολικής Αττικής, οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ έδειξαν υψηλή μικροβιακή επιβάρυνση σε ακόμη τρεις δημοφιλείς προορισμούς: τη Βραυρώνα, την Αρτέμιδα (Λούτσα) και τη Ραφήνα, οι οποίες εμφάνισαν ακατάλληλα αποτελέσματα.

«Κόκκινος» συναγερμός σε Πειραιά, Φάληρο και Ανάβυσσο

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα ανατολικά. Οι παράλληλες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, κατά μήκος της ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο, έδειξαν ότι στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι πιο σοβαρές μικροβιακές επιβαρύνσεις των ελέγχων. Παράλληλα, σημαντική μόλυνση εντοπίστηκε εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας.

Ποιες παραλίες παραμένουν ασφαλείς

Παρά τη γενικότερη επιδείνωση, υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Αττική που προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια για τους λουόμενους, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (ανοιχτές θάλασσες).

Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι ασφαλέστερες επιλογές είναι:

Το Μάτι, το Ζούμπερι και δύο από τα τρία σημεία στη Νέα Μάκρη.

Η παραλία του Μαραθώνα και ο Σχινιάς, που παραμένουν εντός των νόμιμων ορίων.

Το Θυμάρι, ο Χάρακας και η παραλία «Οξυγόνο» στο Λαύριο.

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