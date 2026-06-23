Αιγάλεω: Κατέρρευσε μέρος της οροφής του εργοστασίου – Πυκνοί καπνοί έχουν κυκλώσει την περιοχή (Photos)

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης του εργοστασίου με τουριστικά είδη που πήρε φωτιά στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τις φλόγες κατέρρευσε τμήμα της οροφής. Μαύροι, πυκνοι, καπνοί βγαίνουν από το εργοστάσιο, λόγω των πλαστικών που καίγονται.

Οι 15 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εργοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των στην οδό Ορφέως.

Εργαζόμενοι δήλωσαν ότι άκουγαν τζάμια να σπάνε, προτού η φωτιά επεκταθεί με ταχύτητα στον όροφο.

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