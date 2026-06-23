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23.06.2026 19:18

Κρήτη: «Φοβάμαι, δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα» – Ο τελευταίος διάλογος του 43χρονου με τη σύζυγό του πριν ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας

23.06.2026 19:18
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Στη δημοσιότητα ήρθε η τελευταία επικοινωνία που είχε με τη σύζυγό του ο 43χρονος Σκοπιανός, λίγο πριν συλληφθεί για ναρκωτικά και στη συνέχεια ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά Κρήτης.

Στη σχετική συνομιλία, ο 43χρονος εμφανίζεται να εκφράζει φόβο για τις εξελίξεις, επαναλαμβάνοντας ότι κρύβεται και ότι δεν θέλει να οδηγηθεί στη φυλακή «τζάμπα».

Την ίδια ώρα, η σύζυγός του προσπαθεί να τον καθησυχάσει, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν προκύψει στοιχεία σε βάρος του.

Σοκ προκαλούν και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί η ίδια για να αναφερθεί στη εκλιπούσα, την οποία αποκαλεί «πατσαβούρα».  

Ολόκληρος ο διάλογος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου με τη σύζυγό του

  • Σύζυγος 43χρονου: Ορίστε;
  • 43χρονος: Έλα αγάπη.
  • Σύζυγος 43χρονου: Έλα αγάπη μου.
  • 43χρονος: Σ’ αγαπάω ρε ζωή μου.
  • Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπάω μην αγχώνεσαι έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα καλά.
  • 43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα τζάμπα.
  • Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν θα πας δεν έχουνε βρει τίποτα, τίποτα δεν έχουνε βρει.
  • 43χρονος: Δεν θα πάω μέσα.
  • Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας δεν θα το αφήσουμε έχουμε βάλει δύο δικηγόρους του (…) μην αγχώνεσαι καθόλου.
  • 43χρονος: Και κρύβομαι.
  • Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει καλά κάνεις, μην στεναχωριέσαι.
  • 43χρονος: Να σκοτωθώ, στον λόγο μου.
  • Σύζυγος 43χρονου: Όχι όχι όχι θα τη βρούνε θα τη βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου, εγώ και η (…) σε περιμένουμε, έχουμε τρελαθεί για εσένα αυτές τις μέρες, για την (…) και για εμένα και για την (…) σε παρακαλώ.
  • 43χρονος: Εντάξει.
  • Σύζυγος 43χρονου: Δεν υπάρχουνε όλα στα μέσα τα ακούω, όλα τα μαθαίνω, τώρα άκουγα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
  • 43χρονος: Εντάξει ψυχούλα μου.
  • Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, έχουμε βάλει δικηγόρους εντάξει;
  • 43χρονος: Εντάξει.
  • Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;
  • 43χρονος: Δικό μου είναι μην δίνεις σημασία.
  • Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου που βρίσκεσαι;
  • 43χρονος: Κρύβομαι (ακατάληπτο) δεν θέλω να μπω μέσα.
  • Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις μέσα, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί, είπανε αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου γιατί έφυγες;
  • 43χρονος: Φοβάμαι ρε ζωή μου.
  • Σύζυγος 43χρονου: Μην φοβάσαι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα μην φοβάσαι.
  • 43χρονος: Εντάξει αγάπη μου, σ’ αγαπώ.
  • Σύζυγος 43χρονου: Θέλεις να δηλώσω την εξαφάνισή σου; Θες να εμφανιστείς; Τι θέλεις να κάνεις; Ότι θέλεις, ότι μου πεις, θες να το πω στον δικηγόρο έχω βάλει δύο δικηγόρους του (…).
  • 43χρονος: Παρ’ τον και πες του αυτός έχει φύγει από το σπίτι έχει φοβηθεί και κρύβεται.
  • Σύζυγος 43χρονου: Ωραία να το πω αυτό στον δικηγόρο ότι μίλησα μαζί σου; Και ότι έχει φοβηθεί τόσο πολύ και κρύβεται να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε;
  • 43χρονος: Ναι αγάπη.
  • Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ είσαι η ζωή μου, η (…) ήταν εδώ πριν κλαίγαμε μαζί, μην μας τρελαίνεις άλλο.
  • 43χρονος: Όχι, δεν θέλω κανέναν να τρελάνω.
  • Σύζυγος 43χρονου: Όχι όχι, θέλω να είσαι καλά για μια πατσαούρα για μια πατσαούρα, εμείς είμαστε, έχουμε τρελαθεί, για την Σταυρούλα, δεν έχεις κάτι να κρύψεις ζωή μου, δεν έχεις κάτι να κρύψεις αγάπη μου.
  • 43χρονος: Εντάξει αγάπη μου, εντάξει ψυχή μου.
  • Σύζυγος 43χρονου: Όλα έχουμε βάλει δικηγόρους μην αγχώνεσαι μην αγχώνεσαι, εγώ θα το πω στον δικηγόρο θα μιλήσω, φοβήθηκε κρύβεται θα το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα σε πάρω σε αυτό το νούμερο ή θα σου στέλνω μήνυμα, στείλε μου μήνυμα εντάξει;
  • 43χρονος: Στείλε μου εσύ άμα είναι εντάξει;
  • Σύζυγος 43χρονου: Εγώ θα σου στείλω αγάπη μου, έζησα πάλι έζησα πάλι.
  • 43χρονος: Σ’ αγαπώ.
  • Σύζυγος 43χρονου: Και εγώ σ αγαπώ, κάτσε να πάρω την (…) τώρα τώρα την παίρνω
  • 43χρονος: Τα λέμε γεια γεια.
  • Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ γεια γεια γεια.

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