«Θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε»: Στο Πλευρό του Χαντζή και των Προσφυγικών εκατοντάδες διαδηλωτές, καλούν Χαρδαλιά να υποχωρήσει  

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Πλατεία Συντάγματος σε αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και την κοινότητα των Προσφυγικών.

Εκατοντάδες πολίτες αποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χαντζή, κάνοντας τα λόγια του «θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε» σύνθημα τους.

Οι διαδηλωτές καλούν την Περιφέρεια να υποχωρήσει και να ακυρώσει το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών. Το παρών στη συγκέντρωση δίνει και η Μάγδα Φύσσα.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Μετά από 138 ημέρες σκληρής απεργίας πείνας ζυγίζει μόλις 36,2 κιλά και δυσκολεύεται να σταθεί και να μιλήσει.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Χαντζής

Κατά τη μεταφορά του έστειλε μήνυμα νίκης και απείθειας. «Δεν υποχωρεί ο αγώνας, τώρα ξεκινά. Μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι τον θάνατο. Είμαστε εδώ για να νικήσουμε. Έχουμε ευθύνη σε 400. Έχουμε ευθύνη στην κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Δεν υποχωρώ. Μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι τον θάνατο. Τα αιτήματα μας είναι δίκαια», είπε.

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