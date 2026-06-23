«Θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε»: Στο Πλευρό του Χαντζή και των Προσφυγικών εκατοντάδες διαδηλωτές, καλούν Χαρδαλιά να υποχωρήσει  

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Πλατεία Συντάγματος σε αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και την κοινότητα των Προσφυγικών.
Εκατοντάδες πολίτες αποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Χαντζή, κάνοντας τα λόγια του «θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε» σύνθημα τους.
Οι διαδηλωτές καλούν την Περιφέρεια να υποχωρήσει και να ακυρώσει το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών. Το παρών στη συγκέντρωση δίνει και η Μάγδα Φύσσα.
Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Μετά από 138 ημέρες σκληρής απεργίας πείνας ζυγίζει μόλις 36,2 κιλά και δυσκολεύεται να σταθεί και να μιλήσει.
Κατά τη μεταφορά του έστειλε μήνυμα νίκης και απείθειας. «Δεν υποχωρεί ο αγώνας, τώρα ξεκινά. Μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι τον θάνατο. Είμαστε εδώ για να νικήσουμε. Έχουμε ευθύνη σε 400. Έχουμε ευθύνη στην κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Δεν υποχωρώ. Μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι τον θάνατο. Τα αιτήματα μας είναι δίκαια», είπε.
Διαβάστε επίσης
Την Παρασκευή απολογείται ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Ήταν της στιγμής», λέει η υπεράσπιση
Αποκαλυπτική η βαλλιστική έκθεση για τα Βορίζια: Έπεσαν 124 κάλυκες από 13 όπλα
Ακριβή η βουτιά στις παραλίες της Αττικής: Πόσο κοστίζει το σετ ξαπλώστρες και η μοναδική επιλογή χωρίς είσοδο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.