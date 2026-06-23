Ακριβή η βουτιά στις παραλίες της Αττικής: Πόσο κοστίζει το σετ ξαπλώστρες και η μοναδική επιλογή χωρίς είσοδο 

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει πολλοί καταφεύγουν στις παραλίες της Αττικής για να δροσιστούν.

Οι πολίτες που θα επιλέξουν τις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Η φθηνότερη επιλογή είναι το Φάληρο με το σετ ξαπλωστρών να κοστίζει 15 ευρώ τις καθημερινές και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στον Άλιμο η είσοδος τις καθημερινές κοστίζει 10 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα και αργίες 12 ευρώ. Το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στην Α’ Πλαζ Βούλας, η είσοδος κοστίζει 8,50 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Οι ξαπλώστρες στην πρώτη γραμμή κοστίζουν 50- 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και 60-70 ευρώ στο δεύτερο.

Στην Ακτή Βουλιαγμένης, η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα διατίθεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η είσοδος ανέρχεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η χρήση των ξαπλωστρών προϋποθέτει την αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου.

Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες παραλίες προβλέπονται ειδικές τιμές για παιδιά, ηλικιωμένους ή ανέργους.

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