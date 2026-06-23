Συναγερμός για τον φονικό καύσωνα στην Ευρώπη – Τι είναι ο Ωμέγα εμποδιστής που προκαλεί το… χάος – Δεκάδες νεκροί, παρέλυσαν υποδομές

Η Ευρώπη… λιώνει ανελέητα από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γηραιά Ήπειρο αυτόν τον Ιούνιο, δοκιμάζοντας τις αντοχές πολιτών, υποδομών και συστημάτων. Πάνω από 40 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία αναζητώντας δροσιά σε ποτάμια και παραλίες, παρατηρούνται προβλήματα στις μεταφορές, καθώς το φαινόμενο του Ωμέγα Εμποδιστή έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε θάλαμο αερίων.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε έναν “θόλο θερμότητας” (heat dome) — ένα εκτεταμένο σύστημα στάσιμης υψηλής πίεσης που έχει εγκατασταθεί πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Το σύστημα αυτό λειτουργεί σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες.

🌍🌡️ The 2nd wave of the Heat Dome scorching Europe is coming! This Saturday, Hannover (Germany) will be roasting at 40°C (feels like 44°C!), while you could be throwing snowballs in the highlands of the Black Sea region in Türkiye. The climate has officially lost its mind.❄️ pic.twitter.com/PpIpMGKawM — Kutay Mıhlıardıç (@KutayMihliardic) June 22, 2026

Η εμφάνιση ενός τέτοιου θόλου δεν είναι ασυνήθιστη για το ευρωπαϊκό καλοκαίρι, “οι θερμοκρασίες που τον συνοδεύουν όμως είναι”, εξηγεί ο Richard Allan, καθηγητής κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Reading. Οι θερμοκρασίες αυτές ενισχύονται δραματικά από την κλιματική αλλαγή, η οποία τροφοδοτείται από την καύση πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία βάσης του πλανήτη και καθιστώντας κάθε κύμα καύσωνα πολύ πιο ισχυρό.

Ο Ωμέγα Εμποδιστής

Ο βασικός λόγος υπερθέρμανσης της Ευρώπης είναι ότι τμήματα της Ηπείρου εκτείνονται μέχρι την Αρκτική. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει τον ταχύτερο ρυθμό θέρμανσης στον πλανήτη λόγω ενός φαύλου κύκλου: οι υψηλότερες θερμοκρασίες λιώνουν το χιόνι και τον πάγο, αποκαλύπτοντας τις πιο σκούρες επιφάνειες του εδάφους και της θάλασσας. Αυτές, με τη σειρά τους, απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια, εντείνοντας το φαινόμενο.

Επιπλέον, καταγράφονται αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επηρεάζουν την ήπειρο. Όπως εξήγησε στο CNN ο Thorne από το Πανεπιστήμιο Maynooth, οι αλλαγές αυτές «φαίνεται να ευνοούν τον σχηματισμό ατμοσφαιρικών αποκλεισμών που καθιστά τους θόλους θερμότητας πιο συχνούς και εξαιρετικά επίμονους».

The intense heatwave continues in much of France, Spain and Italy 🌡️



France saw its hottest June day on record on Monday, and there is still a chance temperatures could reach 40–45°C in western parts of Europe



Nights are also very warm, remaining above 20°C for many pic.twitter.com/1cDNNN5bYt — Met Office (@metoffice) June 23, 2026

Ένας τέτοιος σχηματισμός είναι και ο Ωμέγα Εμποδιστής.

Στη μετεωρολογία, ο αποκλεισμός τύπου Ωμέγα συμβαίνει όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία (και συγκεκριμένα ο αεροχείμαρρος / jet stream) σχηματίζει μια καμπύλη που μοιάζει με το κεφαλαίο ελληνικό γράμμα Ω.

A so-called 'Omega block' weather pattern is behind the intense, slow-moving European heatwave which has caused European authorities to issue heatwave warnings https://t.co/U70Humi6Ps pic.twitter.com/N0Ww7fnGfd — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Στο κέντρο (στην κορυφή του Ω): Εγκαθίσταται ένα ισχυρό, στάσιμο σύστημα υψηλής πίεσης (αντικυκλώνας). Αυτός είναι ο θόλος θερμότητας. Λειτουργεί σαν «τάπα», εγκλωβίζοντας τον θερμό αέρα, ο οποίος συμπιέζεται προς τα κάτω και θερμαίνεται ακόμα περισσότερο, ενώ παράλληλα διώχνει τα σύννεφα και επιτρέπει στον ήλιο να καίει ανεμπόδιστα για μέρες ή εβδομάδες.

Στις δύο πλευρές (στα «πόδια» του Ω): Υπάρχουν συστήματα χαμηλής πίεσης (κυκλώνες) που φέρνουν κακοκαιρίες.

Οι “Εμποδισμοί Τύπου Ωμέγα” διαρκούν συνήθως από 3 έως 10 ημέρες – σε κάποιες περιπτώσεις όμως επιμένουν επί εβδομάδες.

Ευθύνεται η κλιματική αλλαγή;

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων, όπως το Ωμέγα μπλοκ.

Ωστόσο, η επιστημονική συναίνεση είναι σαφής: η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν θερμάνει τον πλανήτη κατά περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Europe is experiencing another severe heatwave, with temperatures exceeding 40°C in several countries and at least 18 deaths reported in France. pic.twitter.com/2toj6fiicx — Outlook India (@Outlookindia) June 23, 2026

Αυτό σημαίνει ότι οι καύσωνες ξεκινούν πλέον από υψηλότερη βάση θερμοκρασίας και φτάνουν σε ακόμη πιο ακραίες τιμές.

Σύμφωνα με την Κλερ Μπαρνς στο Reuters, ερευνήτρια ακραίων καιρικών φαινομένων και κλίματος στο Imperial College London, η Ευρώπη βιώνει πλέον καύσωνες που είναι κατά 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου θερμότεροι απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την υπερθέρμανση, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Έτσι, όταν εμφανίζονται φαινόμενα όπως το Ωμέγα μπλοκ, η ζέστη που προκαλούν μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη.

CΝΝ: Γιατί η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα;

Ένας κύριος λόγος για τον οποίο η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη είναι ότι τμήματα της εκτείνονται στην Αρκτική. Αυτή η περιοχή είναι το μέρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη λόγω ενός φαύλου βρόχου ανάδρασης: οι θερμότερες θερμοκρασίες λιώνουν το χιόνι και τον πάγο, εκθέτοντας τις πιο σκούρες επιφάνειες από κάτω, οι οποίες με τη σειρά τους απορροφούν περισσότερη από την ενέργεια του ήλιου, ενισχύοντας την υπερθέρμανση.

Η νομοθεσία κατά της ρύπανσης, σε μια σκληρή ανατροπή, έχει επίσης αυξήσει την υπερθέρμανση επειδή έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα από μικρά σωματίδια ρύπανσης τα οποία, αν και κακά για την ανθρώπινη υγεία, βοήθησαν στην αντανάκλαση της ενέργειας του ήλιου μακριά από τη Γη και πίσω στο διάστημα.

Υπάρχουν επίσης αλλαγές στην κυκλοφορία του καιρού που επηρεάζουν την ήπειρο, δήλωσε ο Thorne του Πανεπιστημίου Maynooth. Αυτές «φαίνεται να κάνουν τα γεγονότα αποκλεισμού με θόλους θερμότητας πιο συχνά και πιο μακροχρόνια», δήλωσε στο CNN.

🌡️ ☀️ 🌍 🇬🇧 🇫🇷 🇮🇹 🇪🇸 Workers stewed at their posts and children stayed home from school on Tuesday as a choking early-summer heatwave smothered much of western Europe, with Britain, France, Italy and Spain issuing red alerts for much of their territory ➡️ https://t.co/91yYoSiSDN pic.twitter.com/cJgsy8GRk1 — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2026

Θερμαίνεται η Ευρώπη πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπεται;

Με λίγα λόγια, όχι – αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό. Η αυξανόμενη σοβαρότητα και έκταση των ευρωπαϊκών καυσώνων «είναι σε γενικές γραμμές συμβατή με αυτό που αναμένεται από τις προσομοιώσεις υπολογιστών και τη φυσική θεωρία», δήλωσε ο Allan του Πανεπιστημίου του Reading.

Η έκταση και η πρώιμη εμφάνιση της ζέστης μπορεί να προκαλέσει έκπληξη. «Ορισμένες επιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται στο ανώτερο όριο των προσδοκιών», δήλωσε ο Bentley.

Για παράδειγμα, η ημέρα των 104 βαθμών Φαρενάιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πρωτοφανής μέχρι τον Ιούλιο του 2022, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 104,5 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ένα «κάλεσμα αφύπνισης», είπε ο Otto, «αλλά σαφώς κάποιος πάτησε snooze».

Αυτό το ρεκόρ θα μπορούσε ενδεχομένως να καταρρεύσει αυτή την εβδομάδα. Το να φτάσει ξανά τους 104 βαθμούς Φαρενάιτ «και τον Ιούνιο αυτή τη φορά – θα ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό», είπε ο Otto.

Heat map shows heatwave across Europe https://t.co/48aCIBVdlf — Reuters (@Reuters) June 23, 2026

Γιατί η Ευρώπη είναι τόσο απροετοίμαστη για τη ζέστη;

Οι θερμοκρασίες που βιώνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ακούγονται τόσο ακραίες σε ορισμένους, αλλά η ζέστη πλήττει διαφορετικά τις χώρες όπου ο κλιματισμός είναι πολύ σπάνιος – βρίσκεται μόνο σε περίπου 20% των ευρωπαϊκών σπιτιών.

Η ήπειρος ιστορικά είχε λιγότερη ανάγκη για τεχνητή ψύξη, επειδή η παρατεταμένη, ακραία ζέστη ήταν λιγότερο συχνή. Στη βόρεια Ευρώπη, πολλά σπίτια χτίστηκαν αντ’ αυτού για να διατηρούν τη θερμότητα.

«Η θερμότητα που στην πραγματικότητα βλάπτει τους ανθρώπους είναι η θερμότητα που παγιδεύεται μέσα στα σπίτια τους», δήλωσε ο Timur Dogan, αναπληρωτής καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Cornell. «Όταν οι νύχτες είναι ζεστές, η θερμότητα συσσωρεύεται στη δομή μέρα με τη μέρα, οι εσωτερικές συνθήκες χειροτερεύουν σταθερά και το σώμα δεν ανακάμπτει ποτέ», πρόσθεσε.

Σε ακραίες θερμοκρασίες, ειδικά με υψηλή υγρασία, το σώμα αρχίζει να χάνει την ικανότητά του να ψύχεται, προκαλώντας ενδεχομένως θερμική εξάντληση ή ακόμα και θερμοπληξία, η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα. «Αυτή η θερμότητα δεν αποτελεί ενόχληση, είναι μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία», είπε ο Otto.

Τα κύματα καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν απλώς να είναι η αρχή ενός ακραίου καλοκαιριού στην Ευρώπη. «Υπάρχει μεγάλη συμφωνία ότι οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι ασυνήθιστα ζεστοί», είπε ο Thorne.

Η Ευρώπη – όπως και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου – δεν έχει υπολογίσει το γεγονός ότι το κλίμα έχει μετατοπιστεί, προειδοποίησε.

«Πουθενά δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένο για αυτό που θα φέρει η κλιματική αλλαγή. Έχουμε αναπτύξει τα πάντα – και εννοώ τα πάντα – σε ένα σταθερό κλίμα στο οποίο αποχαιρετάμε γρήγορα», είπε ο Thorne. «Μπαίνουμε οριστικά στη φάση της ανακάλυψης εδώ, έχοντας κάνει δύο αιώνες έρευνας καίγοντας ορυκτά καύσιμα — και δεν θα είναι ωραίο.»

Relentless, deadly heat is tightening its grip on Europe, with temperature records expected to be obliterated this week. Scientists warn this extreme heat is a huge problem for Europe and a wake up call to a new reality. https://t.co/lmNlV3HaLT pic.twitter.com/dyhkYitQT5 — CNN Weather (@CNNweather) June 23, 2026

Δεκάδες νεκροί στη Γαλλία, κλειστά εμβληματικά σημεία, σχεδόν 40 εκατομμύρια Γάλλοι «υποφέρουν»

Στη Γαλλία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει «σαράντα θανάτους» από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, «κυρίως νέων», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πρόκειται για μια «θλιβερή μάστιγα», όπως την χαρακτήρισε ο Λεκορνί, ο οποίος προεδρεύει νέου διυπουργικού πυρήνα για την αντιμετώπιση της κρίσης, κατά την έβδομη ημέρα του καύσωνα στη Γαλλία.

Η σημερινή ημέρα ήταν «η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία» από την έναρξη των μετρήσεων το 1947 και πολλά απόλυτα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Météo-France.

Ο εθνικός θερμικός δείκτης, ένας μέσος όρος ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς, ανήλθε στους 29,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα που είχε συγκεντρώσει σήμερα στις 17.00 τοπική ώρα ο δημόσιος φορέας. Η θερμοκρασία αυτή είναι υψηλότερη από τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4°C).

«Πολλά» απόλυτα ρεκόρ καταρρίφθηκαν για μία ακόμη φορά σε πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας με 43,3°C στο Καζό (Ζιρόντ), 42,2°C στο Νιορτ (Ντε-Σεβρ), 42,1°C στο Μπορντό (Ζιρόντ) ή 41,3°C στη Ρεν (Ιλ ε Βιλέν), σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Θερμοκρασία 44,3 βαθμών Κελσίου μετρήθηκε στο Πισός (Λαντ), επισημαίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας.

«Ανάλογες συνθήκες αναμένονται έως το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 40-42 βαθμούς Κελσίου και δύσκολες ελάχιστες θερμοκρασίες», σημειώνει η Météo-France.

«Αυτό το κύμα καύσωνα θα είναι οπωσδήποτε συγκρίσιμο σε σφοδρότητα με εκείνο του Αυγούστου του 2003. Αναμένεται να το ξεπεράσει σε όρους μέγιστης έντασης. Η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τη διάρκειά του», υπογραμμίζει η Météo-France στον ιστότοπό της.

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαρινά Φεραρί είχε απευθύνει νωρίτερα έκκληση για σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Προσθέτοντας ότι καταλαβαίνει την ανάγκη του κόσμου «να δροσιστεί» και να «καταφύγει στο νερό», απηύθυνε έκκληση να «επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή στα σημεία όπου θα πάει κανείς για μπάνιο».

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης από τις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), αντί τη νύχτα στις 00.45 τοπική ώρα (01.45 ώρα Ελλάδας) που κλείνει συνήθως, εξαιτίας του καύσωνα, προκειμένου να «εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες πρόσβασης» στο παριζιάνικο μνημείο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η διαχειρίστρια εταιρεία.

Parts of France were hotter than the Sahara Desert, with temperatures reaching 107 degrees, as a massive heat wave sweeps across Europe.



ABC News' James Longman reports.



Read more: https://t.co/VOaRIwPjLk pic.twitter.com/581IPWet0j — ABC News (@ABC) June 23, 2026

«Είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε στις υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομάδων μας και των επισκεπτών μας», εξήγησε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον Πύργο του Άιφελ (Sete).

Είναι «πολύ πιθανό» το μνημείο να κλείσει εκ νέου νωρίτερα και την Τετάρτη, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσής του.

Αλλά και το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έκλεισε στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) αντί στις 18.00 (19.00 ώρα Ελλάδας) από την Τετάρτη έως το Σάββατο εξαιτίας του καύσωνα, που καθιστά «τις συνθήκες επίσκεψης και εργασίας δύσκολες τις θερμότερες ώρες της ημέρας», ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του.

Το παριζιάνικο κτίριο που φιλοξενεί το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο «παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», εξηγεί η διεύθυνση, υπογραμμίζοντας πως «στο τέλος της ημέρας η συσσώρευση της θερμότητας είναι ισχυρότερη και εντείνεται από την πυκνότητα της προσέλευσης των επισκεπτών».

Εν τω μεταξύ, η νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, το 1947, όπως ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

BREAKING: France has recorded its hottest day ever amid an exceptional heatwave, the national weather agency said.



Heatwave latest: https://t.co/VID1u0bM5r



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/9jRCCvAvU4 — Sky News (@SkyNews) June 23, 2026

Ο εθνικός δείκτης θερμότητας (ITN) μέσων κατώτερων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21,4 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 25 Ιουλίου του 2019.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που μετρήθηκε τη νύχτα που πέρασε ήταν οι 28,7 βαθμοί Κελσίου στο Πουζόζ, στη Βαντέ.

Η Météo-France επεσήμανε εξάλλου ότι χθες η μέγιστη μέση θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα έφτασε τους 37,8 βαθμούς Κελσίου και ως εκ τούτου ήταν «το πιο ζεστό απόγευμα» που έχει καταγραφεί ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στον ιστορικό καύσωνα του 2003, με 37,7 βαθμούς Κελσίου στις 5 Αυγούστου του έτους αυτού.

Ήδη το βράδυ της Δευτέρας η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι η μέση θερμοκρασία για ολόκληρη τη χθεσινή ημέρα στη Γαλλία κατέγραψε ρεκόρ για μήνα Ιούνιο, φτάνοντας τους 29,2 βαθμούς Κελσίου.

Περίπου 38,8 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν στα 54 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σήμερα σε συναγερμό κόκκινης βαθμίδας, σύμφωνα με καταμέτρηση που είχε κάνει χθες το AFP στηριζόμενο σε εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και στο πιο πρόσφατο δελτίο της Météo-France, και πάνω από το 90% του γαλλικού πληθυσμού θα τελεί σήμερα σε συναγερμό πορτοκαλί ή κόκκινης βαθμίδας.

Διακόπηκε η λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γαλλία

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Γκολφές, στη νοτιοδυτική Γαλλία, διακόπηκε χθες το βράδυ προληπτικά, ανακοίνωσε η εταιρεία εκμετάλλευσής του EDF, καθώς αναμενόταν σήμερα άνοδος στους 28 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας των υδάτων του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) που χρησιμοποιεί για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η δραστηριότητα των πυρηνικών σταθμών πλαισιώνεται από όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν στην θερμοκρασία των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων τους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Πλήρως τροπικές συνθήκες και στη Γερμανία

Ακόμη και τους 41 βαθμούς ενδέχεται να φθάσει η θερμοκρασία στη Γερμανία τις επόμενες ημέρες, προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν διαφαίνεται σύντομα «πραγματική ανακούφιση».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Φέλιξ Ντιτς, είναι πιθανό οι θερμοκρασίες στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Μιλούμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Αύριο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια. «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο κ. Ντιτς, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με την ένταση τελικά του καύσωνα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου αναφέρθηκε στις 30 Ιουνίου 2019 στη Σαξονία-‘Ανχαλτ με 39,6 βαθμούς.

«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακρίαων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες. Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Ο καύσωνας αύξησε τον αριθμό των τυχαίων πνιγμών στη Γερμανία, με 5 θανάτους να έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες στη Βαυαρία και μια 79χρονη γυναίκα στη Βαλτική Θάλασσα. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν επίσης σε λίμνες στο Βραδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Σε συναγερμό Ισπανία και Πορτογαλία

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη Χώρα των Βάσκων, και στην Κανταβρία, στον βορρά της, σε κόκκινο συναγερμό που σηματοδοτεί “εξαιρετικό κίνδυνο”.

Spain sweltered as a heatwave pushed temperatures above 104 degrees Fahrenheit across much of the country. Find out how today's temperatures compare to the historic average using Reuters climate monitor https://t.co/odLFnTLqU6 pic.twitter.com/ySIygIkBuB — Reuters (@Reuters) June 23, 2026

Πιο αναλυτικά, τα περίχωρα της Κόρδοβας στην Ανδαλουσία, από το Μπιλμπάο ως τη Χώρα των Βάσκων και μια επαρχία της Κανταβρίας, στον βορρά, θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό από τις 13:00 ως τις 21:00 τοπική ώρα (14:00 ως 22:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet, η οποία προβλέπει έως και 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά στη Χώρα των Βάσκων.

🌡️ #Internacionales | España enfrenta una intensa ola de calor que mantiene en alerta a gran parte del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 45 °C en algunas zonas.

Las autoridades han advertido sobre los riesgos para la salud y el aumento de incendios forestales. pic.twitter.com/R8TBIhyswZ — Informativo El Salvador (@informativ53930) June 23, 2026

Περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν», ενώ αλλού, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο, ανακοίνωσε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA. Τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι σήμερα, διευκρίνισε η Meteo Portugal.

Κόκκινος συναγερμός σε 15 πόλεις της Ιταλίας

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, και σημείωσε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 16 αύριο, Τετάρτη.

Στην περίπτωση κόκκινου συναγερμού το υπουργείο συνιστά ελαφριά γεύματα, την παραμονή στο σπίτι στη διάρκεια των πιο ζεστών ωρών της ημέρας και να δροσίζεται ο κόσμος με νερό

Κλειστά σχολεία στη Βρετανία

Σχολεία έκλεισαν ως επί το πλείστον σήμερα στην Αγγλία, και άλλα θα παραμείνουν κλειστά ως την Πέμπτη το βράδυ για την προστασία των παιδιών από τη ζέστη, καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τρεις ημέρες.

Why does 32°C in the UK sometimes feel worse than 40°C in Spain? The answer is humidity.



Wet bulb temperature measures how effectively sweat can cool your body and when it's high, even relatively lower temperatures can feel dangerously uncomfortable. pic.twitter.com/7EQ8TM39hI — Channel 4 News (@Channel4News) June 23, 2026

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο –35,6 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1976 και το 1957—μπορεί να καταρριφθεί ήδη από σήμερα, καθώς στη νότια Αγγλία αναμένεται θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο Πέμπτη κόκκινο συναγερμό για εξαιρετικά σπάνιο καύσωνα, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Λονδίνου και του Μπέρμινγχαμ.

Φόβοι για ρεκόρ θερμοκρασιών στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι «οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ» στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Οι γαλλικές και βελγικές αρχές ματαίωσαν ή μείωσαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες λόγω των φόβων για βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν συμφόρηση και καθυστερήσεις.

The heatwave and demand for cooling are pushing the wholesale price of electricity in Belgium above 1,000 euros per megawatt-hour. The extreme heat is also affecting road surfaces and high-speed trains https://t.co/vsoGoWyUP5#Belga #Energy #Heatwave — Belga News Agency_English (@Belga_English) June 23, 2026

Προβλήματα στις μεταφορές

Υπό πίεση βρίσκονται και τα συστήματα μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικού δικτύου προειδοποίησε τους επιβάτες να πραγματοποιούν μόνο απολύτως απαραίτητα ταξίδια με τρένο την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν στους 39°C.

Ορισμένα δρομολόγια διαταράχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας έντονων καταιγίδων στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στο αεροδρόμιο Χίθροου.

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