Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ με Μπέρναμ για μια «ομαλή» μετάβαση εξουσίας

Ο Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Άντι Μπέρναμ για συνομιλίες νωρίτερα την Τρίτη, καθώς επιδιώκει να διασφαλίσει μια «ομαλή» μετάβαση της εξουσίας μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από τη θέση του πρωθυπουργού.

Είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντώνται από τότε που ο Μπέρναμ κέρδισε τις ενδιάμεσες εκλογές στο Μάκερφιλντ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε μια ώρα, έρχεται καθώς ο Σερ Κιρ ενέκρινε συνομιλίες με δημόσιους υπαλλήλους για επιλογή υποψηφίων.

Ο Μπέρναμ είναι ο μόνος υποψήφιος που έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής και εάν δεν αντιμετωπίσει αντίπαλο, θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός ήδη από τις 17 Ιουλίου.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον «σχηματισμό κυβέρνησης και στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, και θα περιλαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήθελε όποιος γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός να τον διαδεχθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα «επιδιώξει να επιλύσει δύσκολα ζητήματα τις επόμενες εβδομάδες για να υποστηρίξει τον διάδοχό του» και «θα επιδιώξει να κάνει τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο εύκολη».

Ο Στάρμερ συμφώνησε να αναστείλει τις «σημαντικές πολιτικές» και τις αποφάσεις για τις δαπάνες μέχρι να οριστεί νέος πρωθυπουργός.

Ο Άντι Μπέρναμ δεν έχει ακόμη καθορίσει λεπτομερή πολιτική ατζέντα ή δεν έχει υποδείξει ποιοι θα αναλάβουν τις κορυφαίες θέσεις – συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών – σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον ίδιο.

Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, ο οποίος επέστρεψε στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα μετά τη νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές του Μάκερφιλντ, έχει δεσμευτεί να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, σε μια ένδειξη ότι δεν θα προχωρήσει σε μια μεγάλη αύξηση του κρατικού δανεισμού.

Έχει επίσης δεσμευτεί στην υπόσχεση του Εργατικού Κόμματος να μην αυξήσει τους κύριους συντελεστές του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ ή της Εθνικής Ασφάλισης, κάτι που θα περιόριζε την ικανότητά του να συγκεντρώσει σημαντικά ποσά από φόρους.

Ωστόσο, έχει μιλήσει για την ανάγκη μεγαλύτερου δημόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως το νερό, την κατασκευή περισσότερων δημοτικών κατοικιών και την «επανβιομηχανοποίηση» της οικονομίας, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων.

Ο υπουργός Ντάρεν Τζόουνς και ο πρώην υπουργός ενόπλων δυνάμεων Αλ Καρνς εξετάζονται ως πιθανοί υποψήφιοι από ορισμένους βουλευτές των Εργατικών που ανησυχούν για την εγκατάσταση του Μπέρναμ στο Νο. 10 χωρίς ανταγωνισμό.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα συγκεντρώσουν αρκετή υποστήριξη για να μπουν στο ψηφοδέλτιο.

Ο Τζόουνς δήλωσε ότι δεν σκέφτεται προς το παρόν να θέσει υποψηφιότητα, αλλά ότι θα ήθελε διαβεβαιώσεις για την προσέγγιση του πρώην δημάρχου στην οικονομική πολιτική, εν μέσω ανησυχιών στις αγορές.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην αξιωματικός των Βασιλικών Πεζοναυτών Καρνς δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ένωση Ξένου Τύπου στο Λονδίνο ότι δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα σε μια πιθανή αναμέτρηση.

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