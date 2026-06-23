Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, καθώς δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» του σχεδίου εκεχειρίας 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν, αφού το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν δύο άτομα την Τρίτη.

«Στις 11:30, ο ισραηλινός εχθρικός στρατός άνοιξε πυρ με πολυβόλα ανάμεσα από κατοικίες προς μια ομάδα πολιτών στη γειτονιά αλ-Ντέιρ της πόλης Ναμπατίγια», δήλωσε η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα.

«Η Ισλαμική Αντίσταση προειδοποιεί ότι αυτό που διέπραξε ο εχθρός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», πρόσθεσε η οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι νεκροί ήταν μέρος μιας ομάδας που καθάριζε δρόμους και ανακτούσε πτώματα από τα ερείπια.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έπληξαν «ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του IDF που επιχειρούσαν στη Ζώνη Ασφαλείας στο νότιο Λίβανο».

«Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί για την εξάλειψη των άμεσων απειλών και δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να βλάψει Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες του IDF», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε εναντίον αυτού που περιέγραψε ως τέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ που επέβαιναν σε μπουλντόζα και μοτοσικλέτα και πλησίαζαν ισραηλινά στρατεύματα στη ζώνη ασφαλείας.

Παρά την εκκολαπτόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, οι μάχες συνεχίστηκαν μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ το Σαββατοκύριακο.

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