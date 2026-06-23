Δέκα χρόνια μετά η Βρετανία μετράει το κόστος του Brexit

Πριν από δέκα χρόνια, η Βρετανία επέλεξε να εγκαταλείψει την επικερδή συμμετοχή της στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Έκτοτε πληρώνει το τίμημα, εκτιμά σε άρθρο του το CNN.

Στις 23 Ιουνίου 2016, το δημοψήφισμα για το Brexit σηματοδότησε την έναρξη του παρατεταμένου διαζυγίου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια αποφασιστική ψηφοφορία, το 51,9% των Βρετανών επέλεξε να εγκαταλείψει την ΕΕ και το 48,1% να παραμείνει. Η απόφαση-ορόσημο πυροδότησε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικής αναταραχής που εξακολουθεί να γίνεται αισθητή μια δεκαετία αργότερα.

Η τρέχουσα αβεβαιότητα για την ηγεσία που βασανίζει το κυβερνών Εργατικό Κόμμα είναι αναμφισβήτητα απλώς η τελευταία επανάληψη της αναταραχής που εισήγαγε το Brexit στην καρδιά της βρετανικής πολιτικής. Δεν ήταν καλό ούτε για την οικονομία.

Βεβαίως, ορισμένες από τις χειρότερες προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν, όπως μια άμεση ύφεση ή μια κατάρρευση της αγοράς κατοικίας. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η αποχώρηση από την ΕΕ έχει επιβαρύνει το αναπτυξιακό δυναμικό του Ηνωμένου Βασιλείου – με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 2% έως και 8% της ξένης παραγωγής. Το ευρύ φάσμα υπογραμμίζει πόσο δύσκολο είναι να απομονωθεί ο αντίκτυπος του Brexit στην οικονομία, δεδομένων των σοκ που ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης που σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αλλά είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι ήταν κάτι άλλο εκτός από ζημιογόνο, πλήττοντας τις επιχειρηματικές επενδύσεις, μειώνοντας την παραγωγικότητα και επιβαρύνοντας το βιοτικό επίπεδο.

«Το Brexit αποτελεί διαρκή τροχοπέδη για την οικονομία», δήλωσε ο Michael Saunders, ανώτερος σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων Oxford Economics και πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας. «Συνεχίζει να μειώνει το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με αυτό που θα ήταν διαφορετικά», μειώνοντας τα έσοδα της κυβέρνησης και προκαλώντας αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, δήλωσε στο CNN.

Ακόμα και ο Julian Jessop, ανεξάρτητος οικονομολόγος που υποστηρίζει την αποχώρηση, δέχεται ότι ο «αρχικός αντίκτυπος» της αποχώρησης από την ΕΕ ήταν «σαφώς αρνητικός». Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι το κόστος ήταν «μικρότερο από ό,τι φοβόταν» και είναι πιθανό να «εξασθενίσει με την πάροδο του χρόνου».

Δεν υπάρχει «καλύτερη κατάσταση»

Εάν το ακριβές κόστος του Brexit είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, τα υποσχόμενα οφέλη – από λιγότερη ρύθμιση και μειωμένα ποσοστά μετανάστευσης έως καλύτερα χρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες και σημαντικές νέες εμπορικές σχέσεις – είναι ακόμη λιγότερο σαφή.

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ινδία και η Ιαπωνία είναι ασήμαντες σε σύγκριση με το εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, αξίας 856 δισεκατομμυρίων λιρών (1,1 δισεκατομμύριο δολάρια) πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

«Μας είχαν υποσχεθεί ως χώρα ότι θα ήμασταν σε καλύτερη θέση και απλώς δεν νιώθω ότι αυτό ισχύει».

Σε τουλάχιστον ένα μέτρο, τη μείωση της μετανάστευσης, το Brexit έχει αποτύχει θεαματικά. Η καθαρή μετανάστευση προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κατά μέσο όρο 550.000 ετησίως από το 2021, όταν τέθηκε σε ισχύ το σύστημα μετανάστευσης μετά το Brexit, σε σύγκριση με 250.000 τη δεκαετία του 2010, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το 2023, η καθαρή μετανάστευση ήταν λίγο κάτω από 950.000, ένα ιστορικό υψηλό, καθώς η μετανάστευση από πολίτες εκτός ΕΕ αυξήθηκε πριν μειωθεί απότομα με την εισαγωγή νέων πολιτικών.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έξι στους 10 Βρετανούς πιστεύουν ότι το Brexit ήταν μια αποτυχία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Geraint, προγραμματιστής λογισμικού από την περιοχή West Midlands της Αγγλίας, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, δήλωσε στο CNN ότι ψήφισε υπέρ του Brexit λόγω ανησυχιών για την αυξανόμενη μετανάστευση, η οποία, όπως θεώρησε, ασκούσε πίεση στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, αν του δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία, θα ψήφιζε «100%» υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, είπε, κυρίως για καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

«Μας υποσχέθηκαν ως χώρα ότι θα ήμασταν καλύτερα (εκτός ΕΕ) και απλώς δεν νιώθω ότι αυτό ήταν αλήθεια και επομένως οι ευκαιρίες εκτός Βρετανίας είναι αρκετά ελκυστικές για μένα και τώρα νιώθω παγιδευμένος», είπε, σημειώνοντας ότι η σύζυγός του είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής το 2016.

Οι επιχειρήσεις μετρούν το κόστος

Αν και αποφασιστικό ήταν, το δημοψήφισμα του 2016 για την αποχώρηση από την ΕΕ ήταν στην πραγματικότητα μόνο η αρχή μιας επώδυνης διαδικασίας. Ακολούθησαν χρόνια αβεβαιότητας, καθώς η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνούσαν για το πώς θα έμοιαζε η μελλοντική εμπορική τους σχέση.

Μόλις τον Ιανουάριο του 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ, υπογράφοντας εμπορική συμφωνία μόλις στο τέλος του ίδιου έτους. Τότε ξεκίνησε ο πραγματικός πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις, καθώς τέθηκαν σε ισχύ τελωνειακοί έλεγχοι, συνοριακοί έλεγχοι και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πριν από το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέρος της τελωνειακής ένωσης και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ανθρώπων και κεφαλαίων.

Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι ένας αγρότης στη νοτιοανατολική Αγγλία μπορούσε να στείλει ένα φορτηγό με πατάτες στο Παρίσι εξίσου εύκολα με αυτό που θα μπορούσε να στείλει στο Λονδίνο.

Από τότε που αποχώρησαν επίσημα από την ΕΕ, οι ίδιες πατάτες πρέπει πλέον να περάσουν από τελωνειακούς ελέγχους και υγειονομικούς ελέγχους πριν τους επιτραπεί καν να διασχίσουν τα σύνορα με τη Γαλλία.

«Οι εταιρείες έχουν προσαρμοστεί, αλλά αυτό κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα», δήλωσε ο Μπεν Φλέτσερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Logistics UK, τα μέλη της οποίας μεταφέρουν αγαθά οδικώς, σιδηροδρομικώς, θαλάσσιως και αεροπορικώς. «Έχει αυξήσει το κόστος και έχει δυσκολέψει την πώληση σε αυτό που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη αγορά μας», δήλωσε στο CNN.

Η Bosch, η γερμανική εταιρεία μηχανικών, αναφέρει ότι η βρετανική θυγατρική της χειρίζεται πλέον 10.000 συναλλαγές εισαγωγών ετησίως, μια εκπληκτική αύξηση από μόλις 40 ετησίως πριν από το Brexit. «Σχεδόν δώδεκα υπάλληλοι της Bosch εργάζονται πλέον σε ένα ειδικό τμήμα που χειρίζεται αυτόν τον διοικητικό φόρτο εργασίας», δήλωσε ο Steffen Hoffmann, διευθύνων σύμβουλος της Bosch UK.

Η Bosch συνέχισε ανεξάρτητα και εξακολουθεί να θεωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα ελκυστικό μέρος για επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά η επίδραση στις μικρές επιχειρήσεις είναι αποθαρρυντική, με χιλιάδες να διακόπτουν εντελώς το εμπόριο με την ΕΕ και ακόμη περισσότερες να το σκέφτονται.

Οι ετήσιες έρευνες των Βρετανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων από το 2021 δείχνουν σταθερά ότι οι περισσότερες εταιρείες πιστεύουν ότι η εμπορική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ δεν τις βοηθά να αυξήσουν τις πωλήσεις. «Είναι ένα συνεχιζόμενο, επίμονο ζήτημα που εμποδίζει το εμπόριο», δήλωσε ο William Bain, επικεφαλής εμπορικής πολιτικής στα επιμελητήρια.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα δεδομένα, με τις εξαγωγές αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώνονται σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες από το 2016. Ανησυχητικά, η μείωση εκτείνεται πέρα ​​από την ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι «το Brexit έχει διαδραματίσει ρόλο στην αποθάρρυνση του εμπορίου αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου γενικά», σύμφωνα με τον Paul Dales, επικεφαλής οικονομολόγο του Ηνωμένου Βασιλείου στην εταιρεία συμβούλων Capital Economics.

Το Λονδίνο εξακολουθεί να λάμπει

Ενώ το εμπόριο αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πληγεί από το Brexit, οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζουν να αυξάνονται. Η Βρετανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κορυφαίος καθαρός εξαγωγέας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Αυτό έχει σημασία, δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές και οι συναφείς επαγγελματικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν συνολικά το 11% της οικονομικής παραγωγής πέρυσι και απασχολούσαν 2,5 εκατομμύρια άτομα, με τα δύο τρίτα αυτών των θέσεων εργασίας να βρίσκονται εκτός Λονδίνου, σύμφωνα με το TheCityUK, μια ομάδα συμφερόντων του κλάδου.

Οι φόβοι ότι η Σίτι του Λονδίνου θα έχανε το στέμμα του στον χρηματοπιστωτικό τομέα από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αποδείχθηκαν υπερβολικοί. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ο κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για άμεσες ξένες επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μεταξύ 2015 και 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε 949 έργα άμεσων ξένων επενδύσεων, περισσότερα από όσα η Γαλλία και η Γερμανία μαζί, σύμφωνα με την EY, μια εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάποια συνολική πτώση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», δήλωσε ο Andrew Pilgrim, συνεργάτης στην EY. «Συνολικά, μας μένει το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο ως το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο σε αυτήν την περιοχή του κόσμου».

Επανένταξη στην ΕΕ εκτός διαπραγμάτευσης

Παρά τα δυνατά σημεία της οικονομίας της, η Βρετανία δεν θα αντικαταστήσει εύκολα αυτά που έχει χάσει χάνοντας την απεριόριστη πρόσβαση σε μια αγορά σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου καταναλωτών.

Ωστόσο, παρά την επιβράδυνση της οικονομίας της, λίγοι επιχειρηματικοί ηγέτες ή πολιτικοί του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν την αντιστροφή του Brexit και την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εν μέρει επειδή το όλο ζήτημα παραμένει τόσο πολιτικά διχαστικό.

Η επανένταξη θα δημιουργούσε επίσης ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις εταιρείες που μόλις τώρα προσαρμόζονται στη νέα εμπορική σχέση, δήλωσε ο Sean McGuire, διευθυντής της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιομηχανίας, μιας ομάδας επιχειρηματικών λόμπι.

Η επανένταξη «δεν είναι η σημερινή συζήτηση», δήλωσε στο CNN.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ασφάλειας και της άμυνας, από τότε που το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία το 2024 και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε μια «επανεκκίνηση» της σχέσης. Και υπάρχει ελπίδα για μελλοντικές συμφωνίες σε άλλους τομείς, όπως στα τρόφιμα.

Υπάρχει όμως αρκετός σκεπτικισμός σχετικά με το κατά πόσον αυτά θα ενισχύσουν ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη. Και η ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ θα απαιτούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο να θυσιάσει κάποια αυτονομία για να θέσει τους δικούς του κανόνες, ένα βασικό ζήτημα του Brexit.

Ο Τζέσοπ, οικονομολόγος που υποστηρίζει την έξοδο, πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα την ελευθερία του από τους κανόνες της ΕΕ για να μειώσει τη γραφειοκρατία και τα εμπορικά εμπόδια με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Ο χρόνος που αφιερώνεται στην προσέγγιση της ΕΕ είναι χρόνος που σπαταλιέται για να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσε, επισημαίνοντας αυτό που θεωρεί περιοριστικούς κανόνες σχεδιασμού που εμποδίζουν την οικοδόμηση και την υπερβολική ρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Παρόλα αυτά, η Βρετανία δεν μπορεί να αγνοήσει την γιγαντιαία οικονομία που βρίσκεται στο κατώφλι της.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά από το δημοψήφισμα», δήλωσε ο ΜακΓκουάιρ.

«Ζούμε μια νέα παγκόσμια τάξη στο εμπόριο: απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες, πιο επιθετική Κίνα, η άνοδος της Ινδίας… Είναι λογικό το Ηνωμένο Βασίλειο να προσπαθεί να βελτιώσει την εμπορική σχέση με τον πλησιέστερο εμπορικό εταίρο του, και τον μεγαλύτερο».

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