ΟΗΕ: Σχεδόν 100 εκατομμύρια παιδιά στερούνται το σχολείο εξαιτίας κρίσεων

Ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων, η εκπαίδευση των οποίων έχει διαταραχθεί από τις συρράξεις ή τα κλιματικά σοκ συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας πλέον τα 258 εκατομμύρια, εκ των οποίων σχεδόν 100 εκατομμύρια στερούνται τελείως το σχολείο, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Ο αριθμός των παιδιών που έχουν πληγεί από κρίσεις αυξήθηκε κατά 21 εκατομμύρια σε μόλις 18 μήνες, φθάνοντας σε έναν εκτιμώμενο αριθμό 258 εκατομμυρίων σε ολόκληρο τον κόσμο», επισημαίνει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση σε Ζώνες Κρίσης, Education Cannot Wait.

Η έκθεση αφορά τα παιδιά και τους εφήβους σε ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, η εκπαίδευση των οποίων επηρεάζεται από συρράξεις, αναγκαστικούς εκτοπισμούς, κλιματικά σοκ ή ακόμα και διαρκείς κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις.

Μεταξύ αυτών των 258 εκατομμυρίων παιδιών, τα 93 εκατομμύρια στερούνται πλήρως την εκπαίδευση, σύμφωνα με την έκθεση που υπογραμμίζει από την άλλη μια γεωγραφική υπερσυγκέντρωση του σχολικού αποκλεισμού.

Επομένως, σχεδόν το 60% αυτών των παιδιών, η εκπαίδευση των οποίων διαταράσσεται, ζουν σε μονάχα εννέα χώρες: το Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία, τη Μιανμάρ, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Σουδάν και την Υεμένη.

Η πρώτη αιτία της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνδέεται με τις συρράξεις και τη βία, σημειώνει η έκθεση.

«Τα στοιχεία είναι σαφή: οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή εξαλείφουν τις προόδους που κατακτήθηκαν με κόπο στο θέμα της εκπαίδευσης», δήλωσε η διευθύντρια του Education Cannot Wait, Μαΐσα Τζάλμπουτ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης «πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες και πού οι επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο», συμπλήρωσε η ίδια.

«Είναι καιρός να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών θυμάτων κρίσεων» υπογράμμισε.

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