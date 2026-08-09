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09.08.2026 16:09

Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Ατελείωτες ουρές και καθυστερήσεις πάνω από 1 ώρα στο Τελωνείο Ευζώνων (Video)

09.08.2026 16:09
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Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα μας, σήμερα Κυριακή, 9 Αυγούστου. Η αναμονή για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα (κατά τις μεσημεριανές ώρες).

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Σήμερα, η κατάσταση στις λωρίδες εξόδου-εισόδου είναι αντίστροφη με τη χθεσινή καθώς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονταν στη χώρα μας και οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν τη μία ώρα.

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