Φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες οχημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση της φωτιάς.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται για την περιοχή από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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