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24.06.2026 07:25

Πανελλαδικές 2026: Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι, αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών

24.06.2026 07:25
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Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα, 24 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00, ενώ η εξέταση ξεκινά στις 08:30. Υποχρεωτικά, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ενώ συστήνεται να έχουν και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Η εξέταση διαρκεί 3 ώρες.

Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Ιταλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται, ότι απομένει μία ακόμη ημέρα Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ισπανικά, οπότε και πέφτει η αυλαία της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.

Αύριο, 25/6, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η ενημέρωση των υποψηφίων

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι δήλωσαν στην πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας , ότι επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026, θα λάβουν στο κινητό τους τις βαθμολογίες αύριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και αργότερα, τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Κωδικός ασφαλείας

Για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας, όλοι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Όσοι παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα καταθέσουν το μηχανογραφικό τους μετά από αυτές, οπότε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας θα τον αποκτήσουν μετά την ολοκλήρωσή τους.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 07:58
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