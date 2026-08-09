search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 13:34

Κατεπείγουσα εγκύκλιο για τις εκλογές έστειλε το υπ. Εσωτερικών – Τι λέει και τι σημαίνει το έγγραφο

09.08.2026 13:34
livanios

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εντάξει, είναι υπηρεσιακή υποχρέωση ότι με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει με την επιστολική ψήφο και τις διαδικασίες με τις οποίες ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, να αποστείλει το υπουργείο Εσωτερικών μία σχετική εγκύκλιο.

Το ότι όμως αυτή η αποστολή έγινε στις 31 Ιουλίου – οι αλλαγές έχουν ψηφιστεί εδώ και καιρό – και φέρει την ένδειξη «Καπεπείγον» γεννά ερωτήματα.

Για ποιο λόγο μία τέτοια εγκύκλιος φεύγει ως κατεπείγουσα τώρα, καταμεσής του καλοκαιριού, ενώ θα μπορούσε να είχε αποσταλεί αρκετά πριν, αλλά και αργότερα, καθότι οι εκλογές είναι για τον Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση;

Προφανώς λοιπόν, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος θέλει να είναι όλα έτοιμα το συντομότερο και για παν ενδεχόμενο.

Ήτοι να είναι έτοιμη η χώρα για εκλογές ακόμα και το φθινόπωρο, ανεξάρτητα από το εάν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για την άνοιξη του 2027.

Διαβάστε επίσης:

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

Βολές από Άννα Παπαδοπούλου για Άρειο Πάγο και υποκλοπές

Από τη Μέκκα έρχομαι και στην… κορφή κανέλλα, η εξωτερική πολιτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3