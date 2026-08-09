Κατεπείγουσα εγκύκλιο για τις εκλογές έστειλε το υπ. Εσωτερικών – Τι λέει και τι σημαίνει το έγγραφο

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Εντάξει, είναι υπηρεσιακή υποχρέωση ότι με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει με την επιστολική ψήφο και τις διαδικασίες με τις οποίες ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, να αποστείλει το υπουργείο Εσωτερικών μία σχετική εγκύκλιο.

Το ότι όμως αυτή η αποστολή έγινε στις 31 Ιουλίου – οι αλλαγές έχουν ψηφιστεί εδώ και καιρό – και φέρει την ένδειξη «Καπεπείγον» γεννά ερωτήματα.

Για ποιο λόγο μία τέτοια εγκύκλιος φεύγει ως κατεπείγουσα τώρα, καταμεσής του καλοκαιριού, ενώ θα μπορούσε να είχε αποσταλεί αρκετά πριν, αλλά και αργότερα, καθότι οι εκλογές είναι για τον Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση;

Προφανώς λοιπόν, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος θέλει να είναι όλα έτοιμα το συντομότερο και για παν ενδεχόμενο.

Ήτοι να είναι έτοιμη η χώρα για εκλογές ακόμα και το φθινόπωρο, ανεξάρτητα από το εάν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για την άνοιξη του 2027.

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