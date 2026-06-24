Εξαφάνιση ανήλικης στη Νέα Ερυθραία – Αγωνία για 16χρονη που αγνοείται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις 23/06/2026 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από τη Νέα Ερυθραία Αττικής η Νασμιγιέ Α.Ο. 16 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/06/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Η Νασμιγιέ Α.Ο. έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη , έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα χωρίς τιράντες και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple
Διαβάστε επίσης:
Σύλληψη επιδειξία έξω από το Πάντειο – Επιτέθηκε σε φοιτήτρια σε υπόγεια διάβαση (video)
Εξαφάνιση 26χρονου από την Αθήνα – Αγνοείται από τις 16 Ιουνίου
Φωτιά στο Αιγάλεω: Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες – Αναζωπύρωση και διακοπή κυκλοφορίας στην Ορφέως
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.