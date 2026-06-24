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24.06.2026 08:35

Εξαφάνιση ανήλικης στη Νέα Ερυθραία – Αγωνία για 16χρονη που αγνοείται

24.06.2026 08:35
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Στις 23/06/2026 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από τη Νέα Ερυθραία Αττικής η Νασμιγιέ Α.Ο. 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24/06/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Νασμιγιέ Α.Ο. έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη , έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα χωρίς τιράντες και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

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