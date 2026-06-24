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24.06.2026 08:27

Σύλληψη επιδειξία έξω από το Πάντειο – Επιτέθηκε σε φοιτήτρια σε υπόγεια διάβαση (video)

24.06.2026 08:27
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Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από καταγγελία 26χρονης, η οποία ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της Λεωφόρου Συγγρού, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), λίγο μετά τις 7 μ.μ., όταν ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε τη νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Παντείου.

Ο 25χρονος την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας και κατευθύνθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κόσμος. Στη συνέχεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, καθώς έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για υποθέσεις που αφορούν παραμονή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρει το ertnews, η 26χρονη πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις Αρχές. Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν και σε λογαριασμούς ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Πηγή: ΕΡΤ

Κάτοικοι και διερχόμενοι αναφέρουν ότι ο 25χρονος κινούνταν συχνά στην υπόγεια διάβαση της Λεωφόρου Συγγρού, όπου φέρεται να διέμενε περιστασιακά, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε προκαλέσει και στο παρελθόν φόβο σε γυναίκες που περνούσαν από το σημείο.

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