Πανελλήνιες 2026: Ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα

Το όνειρό της πραγματικότητα, για εισαγωγή στην Ιατρική, φαίνεται ότι θα κάνει πραγματικότητα μια μαθήτρια από τη Λάρισα, η Ιωάννα Παπακώστα, που συγκέντρωσε 19.780 μόρια στις πανελλήνιες.

«Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό» είπε η μαθήτρια μιλώντας στο onlarisa.gr.



Επιπλέον τόνισε ότι το συστηματικό διάβασμα και η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι απόρροια πολλών ετών και όχι μόνο μιας σχολικής χρονιάς.



Η μαθήτρια, περιγράφοντας συνοπτικά την καθημερινότητά της στη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας των εξετάσεων ανάφερε ότι: «Σίγουρα βοηθάει το συστηματικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους».



Όσον αφορά την επιλογή της σχολής που θα παρακολουθήσει από το φθινόπωρο, ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη μιας και ήξερε από πολύ μικρή τι επάγγελμα ήθελε να ακολουθήσει. Το μόνο που δεν έχει αποφασίσει ακόμα είναι εάν η νέα αρχή θα τη βρει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

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