Φωτιά στο Ορχομενό Βοιωτίας, συναγερμός στην Πυροσβεστική – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Για την κατάσβεσή της ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α
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