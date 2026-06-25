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25.06.2026 16:25

Φωτιά στο Ορχομενό Βοιωτίας, συναγερμός στην Πυροσβεστική – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

25.06.2026 16:25
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας. 

Για την κατάσβεσή της ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 16:54
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