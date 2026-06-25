Καλλιθέα: Μυστήριο για τη δολοφονία του 15χρονου – Η αστυνομία αποκλείει κατ’ αρχάς τα οπαδικά κίνητρα

Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας 15χρονου στην Καλλιθέα, το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη και ο συλληφθείς φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το αιματηρό επεισόδιο, τουλάχιστον ως προς τα κίνητρά του.

Σύμφωνα με την αστυνομία η οποία προχώρησε σε ταυτοποίηση, το θύμα είναι 15,5 ετών, κάτοικος Διονύσου και ήταν γνωστός στις Αρχές, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί με μαχαίρι στην κατοχή του, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται ότι συνελήφθη στο σπίτι του, όπου γύρισε μετά την συμπλοκή προκειμένου να πέσει για ύπνο.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «το οπαδικό κίνητρο εξετάζεται, βέβαια δεν προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα», προσθέτοντας ότι «δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα».

«Ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ακόμη, εξηγώντας ότι δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο ραντεβού και προσθέτοντας ότι σύμφωνα με μαρτυρίες στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, «σημειώθηκε αρχικά διαπληκτισμός μεταξύ των ατόμων και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού».

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια καβγά που έγινε μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε έναν κάδο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Για την υπόθεση έχουν γίνει 13 προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις, ενώ μέχρι στιγμής το θύμα δεν το έχει αναζητήσει κανείς.

Κάτοικοι της περιοχής λένε πως ελάχιστα λεπτά προτού ο νεαρός πέσει νεκρός από το μαχαίρι του δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε και συνελήφθη, είχε ξεκινήσει ένας καβγάς στο πάρκο, στη συμβολή των οδών Κρέμου και Μεγαλουπόλεως, και στη συνέχεια ακολούθησε κυνηγητό ανάμεσα στους νεαρούς στα γύρω στενά.

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